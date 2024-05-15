Еду класса люкс хотят адаптировать для космоса

Это будет невероятный опыт для тех, кто жаждет приключений. В конце 2025 года шесть человек отправятся..

Это будет невероятный опыт для тех, кто жаждет приключений. В конце 2025 года шесть человек отправятся в космос на захватывающий ужин. Блюда подаст датский шеф-повар, обладатель звезды Мишлен Расмус Мунк.

Сам Мунк также полетит вместе с гостями и будет подавать еду на небольшой кухне. Говорит, что его меню вдохновлено космическими инновациями.

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[Расмус Мунк, датский шеф-повар]:«Мы хотим рассказывать истории через еду. Мы хотим осветить некоторые исследования, проведённые за последние 60 лет. Думаю, это будет ещё более знаково, когда мы будем там наверху и посмотрим вниз».

Группа путешественников отправится на борту космического корабля «Нептун» стартапа Space Perspective из Флориды. Этот аппарат скорее можно назвать «космическим шаром», чем ракетой.

Компания заявляет, что её герметичная капсула, прикреплённая к наполненному водородом воздушному шару, поднимется на высоту около 30 километров над уровнем моря. Гости будут ужинать, наблюдая за восходом солнца над горизонтом.

Такое астрономическое меню обойдётся в астрономическую цену – 495 тысяч долларов США за билет.

При этом технически шар не достигнет космоса, поскольку обычно считают, что эта линия проходит в 100 километрах от Земли.

Меню будет сильно отличаться от блюд, которые едят астронавты. Чтобы сэкономить вес, экипажам на МКС доставляют обезвоженные продукты, включая супы и запеканки.

Шеф-повар Мунк готовит настоящее кулинарное шоу, которое включит блюда со светящимися в темноте звёздами из аэрогеля, белок медузы и многое другое.

[Расмус Мунк, датский шеф-повар]:«Мы также работаем над съедобным куском космического мусора со спутника. Ещё мы хотим поговорить о некоторых вещах, происходящих на планете: от вырубки лесов до повышения температуры и мусора в наших морях».

Мунк открыл свой ресторан в 2019 году. С тех пор получил две звезды Мишлен. В прошлом году он также занял пятое место среди лучших ресторанов мира.

Гостям предлагают меню из 50 съедобных «впечатлений», которые дополняются выступлением артистов, инсталляциями и архитектурой ресторана.

Другие частные компании сейчас также активно продвигают космический туризм. Среди них Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX.

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