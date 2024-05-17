В Таиланде выращивают редких кожистых черепах, чтобы выпустить в океан

У берегов Пхукета тайские биологи отпускают в Индийский океан больше десятка кожистых черепах. У каждой на..

У берегов Пхукета тайские биологи отпускают в Индийский океан больше десятка кожистых черепах. У каждой на спине GPS-трекер. Так исследователи смогут отслеживать передвижение молодняка. Рептилий выращивали больше года, и теперь у них больше шансов на выживание.

Кожистые черепахи – самые крупные черепахи на планете. Вырастают до 210 сантиметров в длину, весят до 900 килограммов. Эти рептилии пережили вымирание динозавров, но сейчас сами оказались под угрозой. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в Тихом океане осталось менее 2300 взрослых самок.

Одиннадцать лет назад тайские биологи заметили, что кожистые черепахи перестали гнездиться на берегах Таиланда. Тогда-то и решили выращивать детёнышей в неволе. В дикой природе из тысячи черепашат только один или два доживают до взрослого возраста.

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В центре разведения на Пхукете черепах держат в большом бассейне, который вмещает 42 000 литров воды.

[Хирун Кангхэ, биолог]:

«Мы выращиваем в центре разведения детёнышей кожистых черепах, у которых нет шансов выжить в природе. Тех, кто уже окреп, отпускаем и позволяем всему идти своим чередом. Мы не вмешиваемся в это, не диктуем условия природе».

Сначала при выращивании черепах были трудности. Детёныши со временем погибали. Учёные установили высококачественный очиститель морской воды, стали строго контролировать температуру в бассейне, а также разработали специальный желеобразный корм. Сейчас выживают 28% детёнышей. Биологи надеются со временем повысить этот показатель до 50%.

[Хирун Кангхэ, биолог]:

«Скажите, разве это не лучше, чем просто позволить им умереть в своих гнёздах?»

При выращивании в неволе учёные также могут контролировать то, какого пола будут новорождённые черепахи.

[Хирун Кангхэ, биолог]:

«Когда температура (в гнезде) превышает 31 градус Цельсия, из всех яиц вылупляются самки. А если все детёныши будут женского пола, то это приведёт к вымиранию».

Кожистые черепахи гнездятся в тропических и субтропических зонах, но жизнь проводят в открытом море. Они могут заплывать далеко на север – до самой Норвегии, или на юг – до Новой Зеландии. Черепахи важны для поддержания здоровой среды в мировом океане, поскольку поедают много медуз, не давая им чрезмерно размножаться.

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