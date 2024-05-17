Фестиваль счастливых булочек: как взбирались на 14-метровую башню в Гонконге

Ровно в полночь 12 отважных участников взбираются на башню высотой 14 метров. На ней висит 9000..

Ровно в полночь 12 отважных участников взбираются на башню высотой 14 метров. На ней висит 9000 булочек в пластиковой упаковке. Это кульминация Фестиваля булочек на отдалённом острове Ченг-Чау в Гонконге.

Девять мужчин и три женщины соперничают в том, кто положит больше булок в свои сумки за три минуты. Также считается, что тот, кто сорвёт булочку прямо с вершины башни, принесёт своей семье удачу.

Королём и королевой башни назвали спортсменку по ледолазанию Джанет Кун и пожарного Ип Кин Мана.

Кун, чемпионка женской группы, набрала больше очков, чем победитель среди мужчин.

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[Джанет Кун, победительница]:«В прошлом году я паниковала, нервничала и вела себя хаотично. В этом году мы были быстрыми, безжалостными и точными. Я также посмотрела много роликов с прошлогодних соревнований, определила, в каких моментах я ошиблась, и всё исправила. В этот раз я оправдала свои ожидания и была приятно удивлена, потому что получила самый высокий балл в целом, включая балл в мужской группе».

На время фестиваля на остров приезжают десятки тысяч туристов и гонконгцев. За счастливыми булочками выстраиваются очереди в местные кондитерские.

[Мартин Куок, директор магазина булок]:«Мы готовим эти булочки из-за их значения. В прошлом люди верили, что они защищают от чумы. Во время фестиваля булочек, съев счастливую булочку, люди чувствовали, что они будут в безопасности и здоровы. Мы занимаемся этим уже более 50 лет».

Кроме того, в рамках фестиваля проходит парад плавающих цветов. Главные герои на них – дети, одетые как божества. Их проносят по всему острову в сопровождении музыкантов и танцующих львов.

[Рувен Уокер, студент из Швейцарии]:«Было невероятно впечатляюще увидеть Башню булочки, то, насколько она высока, и увидеть, как на неё взбираются люди. Это просто невероятный фестиваль. Я так рад, что смог его увидеть».

Фестиваль здесь проводят уже более века. В ходе него обычно молятся божествам, чтобы защититься от стихийных бедствий и эпидемий. При этом во время пандемии COVID-19 его отменяли на несколько лет.

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