Израиль направил танки на север сектора Газа

Израиль направил танки в восточную Джабалию на севере сектора Газа. Это произошло после ночи тяжёлых воздушных..

Израиль направил танки в восточную Джабалию на севере сектора Газа.

Это произошло после ночи тяжёлых воздушных и наземных бомбардировок. Как сообщило министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, десятки людей были ранены и не менее восьми погибли.

Джабалия – крупнейший из восьми исторических лагерей беженцев в секторе Газа. Там проживало более 100 000 человек.

Представитель армии Израиля Даниэль Хагари сказал, что военные, действующие в Джабалии, не позволяют ХАМАС восстановить там свой военный потенциал.

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Тем временем, Израиль усиливает давление на южный город Рафах, где нашло убежище более миллиона палестинцев.

Тысячи семей в настоящее время покидают город, поскольку военные просят их перемещаться в гуманитарную зону в Аль-Маваси недалеко от границы с Египтом и подальше от боевых действий.

ХАМАС и другие группировки заявляют, что они атаковали израильские силы в нескольких районах сектора Газа с применением противотанковых ракет и минометных снарядов.

Также они продолжают ракетные обстрелы Израиля. Так, в воскресенье ракета попала в дом в городе Ашкелон на юге Израиля.

Между тем, министр иностранных дел Египта заявил, что Каир продолжит посредничество между Израилем и ХАМАС, и призвал обе стороны проявить гибкость и волю, необходимые для достижения соглашения о прекращении огня.

А советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал решение президента Джо Байдена приостановить поставку мощных бомб в Израиль, заявив, что в противном случае «жертв среди гражданского населения анклава может стать ещё больше».

При этом, по словам Салливана, этот шаг не означает, что Байден намеревался «отказаться от Израиля», и Белый дом верит в победу над ХАМАС.

Ранее Байден заявил о том, что США прекратят поставки оружия Израилю, если его армия совершит крупное наступление на Рафах.

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