Произведения искусства из отходов делает египетский плотник

От бюста самого себя и украшений в форме цветов до моделей домов в стеклянных бутылках. Египетский..
Дата загрузки: 2024-05-14
С 2018 года Ахмед начал перерабатывать такие материалы, как дерево, бумага и стекло, для изготовления статуй, ламп и других художественных изделий.
Говорит, что создаёт оригинальные произведения искусства ручной работы, которые не могут сделать машины.[Ахмед эль-Серафи, египетский плотник]:
«Я использую древесные отходы для создания изделий, которые я разработал сам. Также я придумываю новые дизайны с использованием бумаги и создаю прекрасные творения из стекла».
Здесь художник попытался изобразить себя. Бюст растягивается на пять метров в длину.[Ахмед эль-Серафи, египетский плотник]:
«Идею использовать бумагу я почерпнул от всемирно известного художника. Я стал обдумывать, как сделать, чтобы бумага расширялась. Начал вырезать форму головы. Очень сложно сделать так, чтобы она была похожа на меня, поскольку я стою рядом, и каждый заметит ошибку».
А этот дом внутри бутылки он создавал по частям.[Ахмед эль-Серафи, египетский плотник]:
«В этой работе я использовал остатки дерева, чтобы создать внутри разные детали, также использовал бумагу. Каждый раз, когда я приношу стеклянную бутылку, я думаю, что сделать внутри неё».
Эль Серафи участвовал в различных местных выставках в родном городе Дамиетта в дельте Нила, а также в Каире. Надеется, что однажды сможет принять участие в каком-нибудь международном мероприятии.
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