Самая быстрая 90-летняя женщина мира: 200 метров за 51 секунду

Это самая быстрая в мире 90-летняя женщина-спринтер. Итальянка Эмма Мария Мацценга недавно установила ещё один мировой..

Это самая быстрая в мире 90-летняя женщина-спринтер. Итальянка Эмма Мария Мацценга недавно установила ещё один мировой рекорд в своей возрастной группе. Она пробежала 200 метров за 51,47 секунды.

Эмма родилась 1 августа 1933 года. Она звезда итальянской атлетики. Ей принадлежит пять мировых рекордов, девять европейских и 28 лучших итальянских результатов в различных категориях спринтерского бега.

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[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:«Я очень счастлива и рада, а также немного удивлена, потому что не думала, что бежала так быстро. Однако всё прошло хорошо».

Как и у любого другого спортсмена, у неё есть свои ритуалы. Она бегает только без носков и никогда не надевает на тренировку обувь, в которой потом будет бежать.

При этом говорит, что конкурентов в её возрастной группе у неё нет.

[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:«У меня нет конкурентов, так что с самого начала я знаю, что выиграю. Я просто стараюсь хорошо проводить время».

Беговая карьера Эммы началась, когда ей было 53 года. Она говорит, что спорт помог ей пережить все жизненные трудности.

[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:«Бег очень важен, он помог мне пережить трудные времена, которых, конечно, в моей жизни было немало. Он также позволял мне всегда быть в окружении большого числа людей, так что я никогда не была одинока».

Италия считается страной с самым стареющим населением в Евросоюзе. Здесь каждый четвёртый человек – старше 65 лет.

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