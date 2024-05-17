Самая быстрая 90-летняя женщина мира: 200 метров за 51 секунду

Это самая быстрая в мире 90-летняя женщина-спринтер. Итальянка Эмма Мария Мацценга недавно установила ещё один мировой..
Дата загрузки: 2024-05-17
Эмма родилась 1 августа 1933 года. Она звезда итальянской атлетики. Ей принадлежит пять мировых рекордов, девять европейских и 28 лучших итальянских результатов в различных категориях спринтерского бега.[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:
«Я очень счастлива и рада, а также немного удивлена, потому что не думала, что бежала так быстро. Однако всё прошло хорошо».
Как и у любого другого спортсмена, у неё есть свои ритуалы. Она бегает только без носков и никогда не надевает на тренировку обувь, в которой потом будет бежать.
При этом говорит, что конкурентов в её возрастной группе у неё нет.[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:
«У меня нет конкурентов, так что с самого начала я знаю, что выиграю. Я просто стараюсь хорошо проводить время».
Беговая карьера Эммы началась, когда ей было 53 года. Она говорит, что спорт помог ей пережить все жизненные трудности.[Эмма Мария Мацценга, бегунья]:
«Бег очень важен, он помог мне пережить трудные времена, которых, конечно, в моей жизни было немало. Он также позволял мне всегда быть в окружении большого числа людей, так что я никогда не была одинока».
Италия считается страной с самым стареющим населением в Евросоюзе. Здесь каждый четвёртый человек – старше 65 лет.
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