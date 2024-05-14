Всемирный День Фалунь Дафа отметили красочными шествиями

Громкий стук в барабаны, красочные баннеры, традиционные китайские наряды и демонстрация плавных упражнений. Так почти на..

Громкий стук в барабаны, красочные баннеры, традиционные китайские наряды и демонстрация плавных упражнений. Так почти на всех континентах отмечают Всемирный День Фалунь Дафа. 13 мая традиционно тысячи людей собираются на праздничные шествия и вместе выполняют медитативные упражнения этой китайской школы совершенствования в парках.

В городе Торонто в Канаде тысячи людей собрались в этот праздничный день. Многие рассказывают о пользе, которую получили от совершенствования по школе, основанной на истине, доброте, терпении.

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[Оливер, участник парада в Торонто]:«Это помогает мне придерживаться своих моральных принципов».[Эльнаж, участница парада в Торонто]:«Фалунь Дафа научил меня в первую очередь думать о других людях, а потом уже о себе».

А это Нью-Йорк. Здесь парады Фалуньгун обычно самые многочисленные.

[участник парада в Нью-Йорке]:«Это помогло мне найти цель в жизни, найти больше смысла в своей жизни».

В центре австралийского Сиднея также прошёл грандиозный парад. В этом году отмечают 32-ю годовщину распространения Фалунь Дафа среди широкой общественности.

[прохожий в Сиднее]:«Прекрасный парад, хороший день для парада. Я только сейчас узнал об этом. Это прекрасная практика». [прохожий в Сиднее]:«Кто не хотел бы истины и милосердия в своей жизни? Это звучит просто фантастически».

Фалунь Дафа или Фалуньгун – это традиционная китайская система совершенствования, которая широко распространилась более чем в 150 странах мира.

Это Лондон.

[участница парада в Лондоне]:«Это помогло мне понять, что жизнь – это изменение себя самой, а не изменение вещей вокруг себя. Следуя принципам истины, доброты и терпения, я понимаю, что отвечаю только за свои собственные вещи и мысли».

В шествиях во многих городах также принял участие духовой оркестр Тяньго. Под бой барабанов участники также исполнили танцы льва и дракона.

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