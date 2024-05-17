Покушение на Роберта Фицо: полиция арестовала жену подозреваемого

Полиция Словакии арестовала женщину, предположительно – жену подозреваемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом..

Полиция Словакии арестовала женщину, предположительно – жену подозреваемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщают местные СМИ.

На кадрах видно, как её ведут к автомобилю в то время, как она прикрывает лицо журналом в словацком городе Левице.

Как заявил заместитель премьер-министра, Фицо остаётся в тяжёлом состоянии, и пока слишком рано говорить, сможет ли он выжить.

Покушение произошло 15 мая. Мужчине, стрелявшему в него, уже предъявлены обвинения. Это 71-летний Юрай Цинтула – писатель и поэт, который заявил, что не приемлет политику Роберта Фицо.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Министр внутренних дел страны подтвердил, что покушение было совершено по политическим мотивам.

59-летний Фицо снова стал премьер-министром Словакии осенью прошлого года. Он лидер левопопулистской партии «Курс – социальная демократия».

В первый раз он стал премьером в 2006 году. А в последний раз оставил этот пост в 2018-м. Тогда его правительство ушло в отставку после массовых протестов, вызванных убийством молодого журналиста. Тот расследовал деятельность мафии. А в связях с ней обвиняли соратников Фицо.

Покушение на премьера потрясло всю Европу. Это первая попытка убийства видного европейского политического лидера более чем за 20 лет. Аналитики и законодатели говорят, что это свидетельство всё более поляризованного политического климата как в Словакии, так и во всей Европе.

Короткая ссылка на эту страницу: