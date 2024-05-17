Покушение на Роберта Фицо: полиция арестовала жену подозреваемого

Полиция Словакии арестовала женщину, предположительно – жену подозреваемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом..
Дата загрузки: 2024-05-17
На кадрах видно, как её ведут к автомобилю в то время, как она прикрывает лицо журналом в словацком городе Левице.
Как заявил заместитель премьер-министра, Фицо остаётся в тяжёлом состоянии, и пока слишком рано говорить, сможет ли он выжить.
Покушение произошло 15 мая. Мужчине, стрелявшему в него, уже предъявлены обвинения. Это 71-летний Юрай Цинтула – писатель и поэт, который заявил, что не приемлет политику Роберта Фицо.
Министр внутренних дел страны подтвердил, что покушение было совершено по политическим мотивам.
59-летний Фицо снова стал премьер-министром Словакии осенью прошлого года. Он лидер левопопулистской партии «Курс – социальная демократия».
В первый раз он стал премьером в 2006 году. А в последний раз оставил этот пост в 2018-м. Тогда его правительство ушло в отставку после массовых протестов, вызванных убийством молодого журналиста. Тот расследовал деятельность мафии. А в связях с ней обвиняли соратников Фицо.
Покушение на премьера потрясло всю Европу. Это первая попытка убийства видного европейского политического лидера более чем за 20 лет. Аналитики и законодатели говорят, что это свидетельство всё более поляризованного политического климата как в Словакии, так и во всей Европе.
Короткая ссылка на эту страницу: