Адвокаты в Тунисе массово протестуют против ареста своих коллег

Сотни людей вышли на улицы столицы Туниса. Здесь проходит общенациональная забастовка адвокатов. Они протестуют против ареста..
Дата загрузки: 2024-05-17
Демонстранты собрались возле здания Дворца правосудия, скандируя «Руки прочь от журналистов и адвокатов» и «Нет страха, нет террора. Власть принадлежит народу».
Это уже второй подобный протест за последнюю неделю. Он проходит на фоне эскалации политического кризиса в стране. Масла в огонь подлил отдельный арест двух журналистов.
Теперь оппоненты президента Каиса Саида выходят на улицы, требуя назначить дату свободных и справедливых выборов. Срок его полномочий истекает в этом году. При этом ещё в 2021 году он распустил избранный парламент страны и захватил бОльшую часть государственных полномочий. Оппозиция назвала это переворотом.
Что касается арестов, то 13 мая полиция после штурма штаб-квартиры коллегии адвокатов схватила Махди Загрубу, критиковавшего президента. До этого она задержала ещё одного критика властей – Соню Дахмани.
Коллегия адвокатов и правозащитные организации заявили, что во время задержания Загрубу подвергали пыткам, и что у него были большие синяки и следы насилия.[Юсиф эль-Беджи, адвокат]:
«Мы выследим их и подадим необходимые жалобы, потому что это наше право, право Махди Загрубы, право тунисских адвокатов и право тунисских мужчин и женщин».
В МВД категорически опровергли обвинения и заявили, что адвокат не подвергался никакому жестокому обращению или пыткам.
Некоторые оппозиционные партии назвали штурм здания «серьёзной эскалацией ситуации». Они также отметили, что это может говорить о попытке властей заглушить голос гражданского общества.
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