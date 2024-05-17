Сотни людей вышли на улицы столицы Туниса. Здесь проходит общенациональная забастовка адвокатов. Они протестуют против ареста..

Адвокаты в Тунисе массово протестуют против ареста своих коллег

Сотни людей вышли на улицы столицы Туниса. Здесь проходит общенациональная забастовка адвокатов. Они протестуют против ареста двух своих коллег, которых, по их мнению, во время задержания подвергали пыткам.

Демонстранты собрались возле здания Дворца правосудия, скандируя «Руки прочь от журналистов и адвокатов» и «Нет страха, нет террора. Власть принадлежит народу».

Это уже второй подобный протест за последнюю неделю. Он проходит на фоне эскалации политического кризиса в стране. Масла в огонь подлил отдельный арест двух журналистов.

Теперь оппоненты президента Каиса Саида выходят на улицы, требуя назначить дату свободных и справедливых выборов. Срок его полномочий истекает в этом году. При этом ещё в 2021 году он распустил избранный парламент страны и захватил бОльшую часть государственных полномочий. Оппозиция назвала это переворотом.

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Что касается арестов, то 13 мая полиция после штурма штаб-квартиры коллегии адвокатов схватила Махди Загрубу, критиковавшего президента. До этого она задержала ещё одного критика властей – Соню Дахмани.

Коллегия адвокатов и правозащитные организации заявили, что во время задержания Загрубу подвергали пыткам, и что у него были большие синяки и следы насилия.

[Юсиф эль-Беджи, адвокат]:«Мы выследим их и подадим необходимые жалобы, потому что это наше право, право Махди Загрубы, право тунисских адвокатов и право тунисских мужчин и женщин».

В МВД категорически опровергли обвинения и заявили, что адвокат не подвергался никакому жестокому обращению или пыткам.

Некоторые оппозиционные партии назвали штурм здания «серьёзной эскалацией ситуации». Они также отметили, что это может говорить о попытке властей заглушить голос гражданского общества.

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