Первое зарубежное турне Дональд Трамп начал с Саудовской Аравии

Дональд Трамп начал первое на своей должности президента США зарубежное турне. Но в первую очередь отправился он не в Канаду или Мексику, как обычно делали его предшественники. Начал он с Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде он посетил Арабский исламский саммит. В своей речи Трамп призвал лидеров Ближневосточных стран самостоятельно бороться с терроризмом и не ждать, пока это за них сделает Вашингтон.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Америка готова вас поддержать – это наши общие интересы и общая безопасность. Но страны Ближнего Востока не могут ждать, пока их врага победит Америка. Страны Ближнего Востока должны сами решить, какого будущего они хотят для себя, своих стран, а также для своих семей и детей. Это выбор, который Америка не может сделать за вас».

После свои мнения высказали представители других наций.

[Абдалла II ибн Хусейн, король Иордании]:

«Террористические группы даже близко не стоят с исламом. Они все вместе находятся за пределами ислама. И арабы, и мусульмане составляют большинство их жертв. Нетерпимость и безразличие только помогут террористическим группам. Все должны это понять».

В тот же день Дональд Трамп, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси открыли новый современный центр противодействия экстремизму. Его основали в Эр-Рияде. Основной задачей центра будет анализ огромного объёма данных в реальном времени и отслеживание деятельности террористических организаций.

После Саудовской Аравии Дональд Трамп отправился в Израиль. Потом поедет в Европу.