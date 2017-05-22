Первое зарубежное турне Дональд Трамп начал с Саудовской Аравии

В Эр-Рияде он посетил Арабский исламский саммит. В своей речи Трамп призвал лидеров Ближневосточных стран самостоятельно бороться с терроризмом и не ждать, пока это за них сделает Вашингтон.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Америка готова вас поддержать – это наши общие интересы и общая безопасность. Но страны Ближнего Востока не могут ждать, пока их врага победит Америка. Страны Ближнего Востока должны сами решить, какого будущего они хотят для себя, своих стран, а также для своих семей и детей. Это выбор, который Америка не может сделать за вас».
После свои мнения высказали представители других наций.
[Абдалла II ибн Хусейн, король Иордании]:
«Террористические группы даже близко не стоят с исламом. Они все вместе находятся за пределами ислама. И арабы, и мусульмане составляют большинство их жертв. Нетерпимость и безразличие только помогут террористическим группам. Все должны это понять».
В тот же день Дональд Трамп, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси открыли новый современный центр противодействия экстремизму. Его основали в Эр-Рияде. Основной задачей центра будет анализ огромного объёма данных в реальном времени и отслеживание деятельности террористических организаций.
После Саудовской Аравии Дональд Трамп отправился в Израиль. Потом поедет в Европу.