Международный визит Трампа: последняя остановка — Европа

Дональд Трамп продолжает визит в Европу в рамках своего первого международного турне. Первой остановкой американского президента был Ватикан. Там он встретился с Папой Римским. Аудиенция продолжалась около 20 минут. Понтифик и глава государства обсудили борьбу с терроризмом и другое глобальные проблемы, а затем обменялись подарками.

После этого Трамп с женой Меланьей посетили Сикстинскую капеллу.

Кроме того, Меланья побывала в детской больнице Она посетила отделение интенсивной терапии и пообщалась с маленькими пациентами. Официальные представители первой леди сказали, что она сама написала письмо Папе Римскому с просьбой дать ей разрешение на визит.

Позже Дональд Трамп отправился в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. На этот период в Риме была усилена безопасность. Для движения транспорта перекрыли улицы, на которых находятся президентский дворец и посольство и консульство США.

В преддверии визита американского президента в Европу туда стали съезжаться его противники. В городах, которые посещает Дональд Трамп, проходят акции протеста.

Подобная акция состоялась в Риме. Около 100 человек, в основном — американских эмигрантов, собрались в нескольких километрах от резиденции американского посла, где остановился Трамп.