29 мая 2017

Раскрашенные трущобы стали туристической достопримечательностью

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Один из бедных районов города Семаранг в индонезийской провинции Центральная Ява. Ещё недавно он был безликим и серым. Теперь же стал туристической достопримечательностью, потому что выглядит вот так.

Месяц назад городские власти выделили более 22 тысяч долларов, чтобы раскрасить лачуги в яркие цвета. Инициатор проекта – учитель местной школы. Говорит – видел подобное в других регионах страны и вдохновился.

[Сламет Видодо, инициатор проекта]:
«Это принесёт пользу нашей общине, особенно в экономическом плане. Жители деревни вложат в проект свою энергию и креативность, таким образом они будут ощущать причастность к «Кампунг Пеланджи» — жители Семаранга и индонезийцы в целом».

[жительница Семаранга]:
«Мы привыкли, что тут трущобы, но после раскраски здесь так красиво. Я привыкла проходить мимо без особого интереса, но цвета изменили всё».

Теперь от гостей нет отбоя. Люди идут через посёлок потоком, не выпуская из рук фотокамер.

[местная жительница]:
«Это очень повлияло на нашу жизнь. Раньше мы жили в тихой деревне, но теперь это динамичный посёлок. Для женщин стало больше занятий, и они могут зарабатывать деньги для своих семей».

Раскраска домов ещё не закончена. Работы продолжаются. Внести свой вклад может любой желающий.

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