Раскрашенные трущобы стали туристической достопримечательностью

Месяц назад городские власти выделили более 22 тысяч долларов, чтобы раскрасить лачуги в яркие цвета. Инициатор проекта – учитель местной школы. Говорит – видел подобное в других регионах страны и вдохновился.
[Сламет Видодо, инициатор проекта]:
«Это принесёт пользу нашей общине, особенно в экономическом плане. Жители деревни вложат в проект свою энергию и креативность, таким образом они будут ощущать причастность к «Кампунг Пеланджи» — жители Семаранга и индонезийцы в целом».
[жительница Семаранга]:
«Мы привыкли, что тут трущобы, но после раскраски здесь так красиво. Я привыкла проходить мимо без особого интереса, но цвета изменили всё».
Теперь от гостей нет отбоя. Люди идут через посёлок потоком, не выпуская из рук фотокамер.
[местная жительница]:
«Это очень повлияло на нашу жизнь. Раньше мы жили в тихой деревне, но теперь это динамичный посёлок. Для женщин стало больше занятий, и они могут зарабатывать деньги для своих семей».
Раскраска домов ещё не закончена. Работы продолжаются. Внести свой вклад может любой желающий.