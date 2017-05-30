В Киеве впервые выступил Европейский духовой оркестр Tian Guo

[Йитце Прёйксма, сузафонист]:

«Мы хотим передать позитивное послание каждому. Эта группа интересна тем, что здесь люди со всей Европы. У нас разное происхождение, культура, языки, но музыка — это язык, который понимают все».

Духовой оркестр Tian Guo, что в переводе с китайского означает «Небесный оркестр», впервые выступил в Киеве. 60 участников коллектива приехали в Украину из разных стран Европы.

Йитце приехал из Голландии. Он играет в этом коллективе с начала его основания – 10 лет. Музыканты дают выступления каждые две недели в Лондоне, Париже, Праге, Вене и других европейских столицах. Признаются: собираться на репетиции непросто, ведь они из разных стран. Но их объединяет не только музыка.

Все члены коллектива занимаются Фалуньгун, другое название Фалунь Дафа. Это практика совершенствования, в основе которой следование честности, доброте, терпению, откуда и черпают вдохновение.

[Йитце Прёйксма, сузафонист]:

«Иногда я ощущаю, что музыка, подобно мягкому одеялу, окутывает нас. Несмотря на то, что я играю на очень звучном инструменте, мелодия которую мы играем, очень мягкая».

Среди участников немало этнических китайцев. Ма Сюэхун эмигрировала в Финляндию из Даляня. На родине её на три месяца сослали в концлагерь, где пытали только за то, что она практиковала Фалуньгун.

[Ма Сюэхун, барабанщица]:

«Через свою музыку я хочу сказать всем, что Фалунь Дафа — это хорошо. И Фалунь Дафа может принести только счастье и добро. И надеюсь, что каждый, куда бы мы не поехали и где бы мы не выступали может понять, что Фалунь Дафа – это хорошо, а преследование – большая ошибка».

Подавлять Фалуньгун китайские власти начали в конце 90-х. Причиной послужил стремительный рост популярности практики среди всех слоев населения. Репрессии продолжаются и по сей день. Поэтому музыканты продолжают свои выступления.