30 мая 2017

ЕКА назовёт будущую миссию на МКС «Горизонтами»

| 0
Новая миссия Европейского космического агентства на орбитальной станции будет называться «Горизонты». Об этом торжественно объявил немецкий космонавт и учёный Александр Герст. По его словам, работа астронавтов на МКС позволит «заглянуть за пределы наших нынешних горизонтов».

[Александр Герст, космонавт]:
«Именно поэтому мы решили назвать будущую экспедицию ЕКА на Международную космическую станцию “Горизонтами”».

Миссию планируют начать в апреле 2018-го. Космический корабль «Союз МС-08» стартует с космодрома Байконур в Казахстане. В состав интернационального экипажа войдут россиянин Антон Шка́плеров, астронавт НАСА Джанетт Джо Эппс и Александр Герст, который станет первым немецким командиром космической экспедиции.

[Александр Герст, космонавт]:
«Мы люди, мы словно жители острова. У нас разные специальности. И как островитяне заботятся об окружающем их океане и пытаются понять его, так и мы, думая о будущих поколениях, стараемся понять космическое пространство».

Миссия экспедиции МКС-55 продлится до октября 2018-го.

Для Александра Герста это будет второй полёт на орбитальную станцию. Первый он совершил в 2014 году, пробыв в космосе более 165 суток.

ЕКА назовёт будущую миссию на МКС «Горизонтами»На МКС прибыл сокращённый экипажСупераэростат НАСА изучит околоземное пространствоПартия Меркель победила на ключевых региональных выборах«Забег на выживание» привлёк в Германии тысячи участниковМиссия «Экзомарс» вступает во вторую стадиюАппарат «Кассини» готовится упасть на СатурнЭкофин обеспокоен результатом встречи «Большой двадцатки»Министры G20 обсудили, как весь мир подключить к ИнтернетуГермания введёт новые санкции против Северной Кореи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.