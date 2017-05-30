ЕКА назовёт будущую миссию на МКС «Горизонтами»

[Александр Герст, космонавт]:

«Именно поэтому мы решили назвать будущую экспедицию ЕКА на Международную космическую станцию “Горизонтами”».

Новая миссия Европейского космического агентства на орбитальной станции будет называться «Горизонты». Об этом торжественно объявил немецкий космонавт и учёный Александр Герст. По его словам, работа астронавтов на МКС позволит «заглянуть за пределы наших нынешних горизонтов».

Миссию планируют начать в апреле 2018-го. Космический корабль «Союз МС-08» стартует с космодрома Байконур в Казахстане. В состав интернационального экипажа войдут россиянин Антон Шка́плеров, астронавт НАСА Джанетт Джо Эппс и Александр Герст, который станет первым немецким командиром космической экспедиции.

[Александр Герст, космонавт]:

«Мы люди, мы словно жители острова. У нас разные специальности. И как островитяне заботятся об окружающем их океане и пытаются понять его, так и мы, думая о будущих поколениях, стараемся понять космическое пространство».

Миссия экспедиции МКС-55 продлится до октября 2018-го.

Для Александра Герста это будет второй полёт на орбитальную станцию. Первый он совершил в 2014 году, пробыв в космосе более 165 суток.