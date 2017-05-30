Ски-альпинисты покорили пик Дюфур и Монблан за 50 часов

Альпинисты-лыжники Бернхард Хуг и Тони Сбальби решили покорить две высочайшие вершины Франции и Швейцарии за 50 часов.

Они отправились в путь из швейцарского городка Церматт. Первый подъём – на пик Дюфур. Его высота – более 4600 метров над уровнем моря. Часть пути ски-альпинисты идут на лыжах, потом спортивный инвентарь приходится нести на себе. Шесть с половиной часов – и пик покорён.

Лыжники начинают спуск, но через несколько часов делают передышку. На пути им встретилось специальное укрытие для альпинистов. По темноте Бернхард и Тони отправляются дальше.

Теперь им предстоит добраться до горы Монблан. Она находится на границе Италии и Франции. Дюфур и Монблан разделяют 78 километров. Но если учесть подъёмы и восхождения по горным перевалам, то расстояние увеличивается до 140 километров.

В какое-то мгновение Тони почувствовал, что выбился из сил, и остался отдохнуть. Бернхард продолжил путь один. Лыжники снова встретились во французском городке Лапалю и отправились на Монблан.

Ски-альпинистам удалось покорить за 50 часов две высочайшие вершины Франции и Швейцарии. При этом их подъём в общей сложности составил более 13 тысяч метров, а спуск – более 14 600 метров.

Два года назад Тони и Бернхард покорили семь вершин в Бернских Альпах за 20 часов.