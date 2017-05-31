ВОЗ: табачная отрасль вредит окружающей среде

Международное сообщество 31 мая отмечает Всемирный день без табака. К этой дате ВОЗ выпустила новый доклад, посвящённый проблеме табачной отрасли. По данным организации, она наносит огромный ущерб окружающей среде.

При выращивании табака используют большое количество химических удобрений, которые загрязняют почву и водные ресурсы. Под табачные поля отводят большие земельные территории. При производстве сигарет сжигают древесину и уголь, и в атмосферу попадают большие объёмы парниковых газов.

[Винаяк Мохан Прасад, сотрудник ВОЗ]:

«Это загрязняет почву, приводит к уничтожению лесов и наносит ущерб экономике. Его размер ещё не определён полностью, поскольку правительства стран не обязали представителей табачной отрасли сообщать необходимые данные».

ВОЗ заявляет, что из-за курения ежегодно умирают семь миллионов человек. Вредная привычка снижает производительность труда и приводит к болезням. В связи с этим расходы правительств и семей достигают 1,4 триллиона долларов США.

Табачные отходы содержат более 7000 токсичных химических веществ, в том числе — канцерогены. Около десяти миллиардов окурков ежедневно выбрасывают на землю. Вместе с табачным дымом в атмосферу попадают тысячи тонн парниковых газов, токсичных веществ и канцерогенов.

В малообеспеченных курящих семьях более 10% доходов тратится на сигареты. В результате остаётся меньше денег на продукты, образование и здравоохранение.

Работники табачных ферм, большинство из которых женщины, теряют здоровье из-за воздействия вредных химических веществ

Табак – причина 16% смертей от неинфекционных заболеваний во всём мире.

Всемирная организация здравоохранения призывает табачных промышленников сократить ущерб, наносимый окружающей среде. Она также выступает за повышение налогов на табак. Так, у правительств будет больше денег на программы по борьбе с табакокурением.