Пегги Уитсон передала командование МКС Фёдору Юрчихину

[Пегги Уитсон, астронавт НАСА]:

«Мы, конечно, будем скучать по Олегу и Томе. Они замечательные астронавты, причём во всех смыслах этого слова. Но главное – мы будем скучать по их чувству юмора и дружескому плечу. И теперь я передаю командование Фёдору Юрчихину – единственному, с кем летала трижды. Так что, Фёдор, добро пожаловать в свою команду 52-й экспедиции».

Эмоциональная церемония на борту Международной космической станции. В четверг официально завершилась миссия 51-й экспедиции. Космонавты Олег Новицкий и Тома Песке возвращаются на Землю. А Пегги Уитсон передаёт командование россиянину Фёдору Юрчихину. Он возглавит экспедицию МКС-52.

Пегги Уитсон считается опытнейшим американским астронавтом с точки зрения длительности пребывания в космосе. Это уже третья её миссия на МКС. Уитсон планировала вернуться на Землю с космонавтами 51-й экспедиции. Однако останется на станции до сентября, поскольку экипаж МКС-52 прибыл в сокращённом составе.

[Фёдор Юрчихин, космонавт Роскосмоса]:

«Для меня огромная честь работать с Пегги. Это так. И нам приносит пользу твой опыт космических полётов, твоя душа, ум замечательного, удивительного человека. Иногда Пегги называют железной, стальной женщиной. Она просто необыкновенная женщина, необыкновенный космонавт. Спасибо, что ты с нами».

Когда Уитсон вернётся на Землю, за её плечами останется более 660 дней пребывания в космосе. Это будет рекордом среди американских астронавтов.

Между тем, француз Тома Песке побывал на МКС впервые. Работал на станции с ноября прошлого года.

[Тома Песке, астронавт ЕКА]:

«Настало время вернуться домой к нашим друзьям и семьям, и мы счастливы. Но в то же время примешивается чувство горечи. Ведь мы знаем, что здесь уникальное место. Иногда случается побывать тут лишь раз в жизни. Спасибо всем, а вы, ребята, позаботьтесь о себе».

В состав 52-й экспедиции также входит астронавт НАСА Джек Фишер. Вскоре прибудут россиянин Сергей Рязанский, итальянский астронавт Паоло Несполи и американец Рэндольф Брезник.