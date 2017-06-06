Дайверы взялись очистить Байкал от мусора

[Екатерина Яковлева, представительница экомарафона «360 минут»]:

«Сегодня нам помогают необычные волонтёры. Это дайверы, которые погрузятся на дно Байкала и соберут там мусор, а также установят таблички «Не мусорить» на дне Байкала».

Двадцать два дайвера погрузились в воды Байкала в рамках экологического марафона «360 минут». Они вызвались добровольно поучаствовать в очистке самого глубокого озера на планете от мусора.

Водолазы, опустившись на глубину, собирают мусор и поднимают его на берег. Обилие отходов, оставленных человеком, поражает воображение. Ежегодно Байкал посещают до миллиона туристов.

[Анна Шарацких, дайвер]:

«На глубину 30 метров ходили. В основном, стеклянные бутылки, банки из-под пива и сапоги почему-то». [Александр Рафаэль, дайвер]:

«Вот здесь на шельфе много бутылок, много всяких жестянок, в основном, бутылки: из-под пива, из-под всяких вин и тому подобного».

Байкал – крупнейшее природное хранилище пресной воды. В нём содержится около 20% мировых запасов. Озеро считается уникальной экосистемой. Однако из-за деятельности человека оно находится на грани экологической катастрофы. Один из факторов загрязнения – всевозможный мусор.

Всё собранное со дна отправят на вторичную переработку.