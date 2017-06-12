Козы спасают бруклинский парк от сорняков

Домашние козы помогают вернуть былой вид парку в Бруклине. Он пострадал пять лет назад во время урагана «Сэнди».

Сильный ветер сломал либо вырвал с корнем около трёх десятков деревьев. На открывшемся солнцу пространстве буйно разрослись сорняки. Теперь они мешают высаживать новые деревья. Посетителям парка обилие сорной травы тоже не по душе.

[Кристиан Циммерман, сотрудник Проспект-парка в Бруклине]:

«Мы хотели уничтожить их, но без химикатов. Жители Бруклина просили, чтобы мы, сотрудники парка, очистили всё от сорняков либо сделали так, чтобы их стало меньше».

Тогда специалисты решили призвать на выручку домашних коз. Они поедают всю зелень и даже ядовитый плющ.

[Кристиан Циммерман, сотрудник Проспект-парка в Бруклине]:

«Они едят сорняки, а затем наши специалисты приходят на это место и работают. Так что козы выполняют роль штурмовиков». [Аланна Ференбах, жительница Бруклина]:

«Мне нравится, что в Проспект-парке появились козы. Это классно. Я люблю коз и дикую природу. Ну это не дикая природа, конечно, но видеть больше животных в нашем парке приятно».

Над очисткой леса трудятся четыре козы – Макс, Корица, Вихрь и Единорог. За день они съедают больше десяти килограммов сорняков. Животных дала парку в аренду одна из ферм штата Нью-Йорк.