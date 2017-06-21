Эстонцы создают одни из лучших колонок в мире

[Альфред Васильков, основатель и главный дизайнер Estelon]:

«Человек воспринимает звуковые сигналы ухом. Потом они направляются в мозг. Мозг перерабатывает эти сигналы, и они превращаются в ощущения. А это, в свою очередь, дарит эмоции. Этот процесс никак не выразить в физических величинах».

Эстонский звукоинженер Альфред Васильков более 30 лет работал над созданием идеальной колонки. Теперь он считает, что осуществил свою мечту.

Колонки, созданные семейной компанией Estelon, завоевали всемирную известность в музыкальных кругах. Ещё — получили ряд наград на международных выставках.

Васильков исследовал звук большую часть своей жизни. Он до сих пор хранит свою первую колонку, созданную в 1984 году.

[Альфред Васильков, основатель и главный дизайнер Estelon]:

«Ключ к хорошему звуку зарыт очень глубоко, очень сложно объяснить, как его создают. Это сложно сделать даже специалистам. Например, если взять эту колонку Extreme, и кто-то спросит, долго ли её создавали. Я отвечу, что на это ушло 30 лет. Это означает, что в создание этой модели мы вложили весь наш опыт за это время».

Секрет успеха — в особой форме колонки. Васильков говорит, что люди часто забывают, что слышат звук, исходящий из усилителя.

Обе дочери изобретателя поддерживают отца, помогая ему вести успешный бизнес.

[Алиса Василькова, соосновательница и глава Estelon]:

«Мы решили основать Estelon в 2010, договорились об этом за обеденным столом. Мы решили, что нам с сестрой Кристиной нужно поддержать отца. У него электроакустическое образование, а мы изучали деловое управление. Если честно, мы решили создать компанию, но не знали, что нас ждёт. Мы были молоды и верили, что у нас всё получится».

Сегодня колонки Extreme весом 250 килограммов компания продаёт по 170 тысяч евро. Большинство клиентов Estelon в целом — из Азии, включая Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур.