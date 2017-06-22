ИГИЛ взорвало главную мечеть Мосула

Боевики «Исламского государства» — запрещённой в РФ и других странах террористической организации, взорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле. Об этом сообщили представители иракской армии.

Военные опубликовали фотографию, сделанную с воздуха. На снимке видно, что разрушен весь комплекс – и мечеть, и знаменитый «горбатый» минарет. Он был единственной частью, которая осталась от первоначального сооружения. Его построили в XII веке, а затем несколько раз перестраивали.

Именно в этой мечети три года назад лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат на территориях Ирака и Сирии, захваченных боевиками.

Между тем, само «Исламское государство» обвиняет в подрыве мечети силы международной коалиции, возглавляемой США.

Однако иракские военные заявляют, что мечеть была взорвана, когда элитные подразделения армии оказались в 50 метрах от неё. Прорываться к историческому культовому сооружению они начали ещё в среду. Иракские власти надеялись, что мечеть получится отбить у ИГИЛ до завершения Рамадана.

Террористы захватили Мосул – второй по величине город Ирака, в июне 2014-го. Операция по его освобождению началась в марте прошлого года. В январе иракская армия отбила у ИГИЛ восточную часть Мосула. Бои за историческую – западную часть города, продолжаются. Армию Ирака поддерживают шиитские и курдские ополченцы, иранские добровольцы и международная коалиция во главе с США.