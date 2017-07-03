Из Праги в Монголию: дикие лошади возвращаются в степи

Пражский зоопарк готовит в долгую дорогу четырёх лошадей Пржевальского. Они отправляются в путешествие на родину своих предков – в степи Монголии. Там их отпустят на волю. Проекту по возрождению численности этих диких лошадей уже около четверти века.

Последний раз в дикой природе этих лошадей видели в степях Монголии в 70-х годах прошлого столетия. А в 1992-м началась программа по реинтродукции. Пражский зоопарк играет главную роль, а также ведёт племенную книгу лошадей Пржевальского.

Считается, что предки этих лошадей не были приручены человеком, в отличие от мустангов в США – одичавших домашних лошадей.

Прибыли лошади в монгольскую провинцию Ховд.

[Дамдин Галсандондог, губернатор аймака Ховд]:

«Возвращение диких лошадей очень важно для провинции Ховд, а также для всех монголов. Мы очень за это благодарны».

Это уже седьмая партия лошадей, которых привезли из Пражского зоопарка. В целом сюда доставили 27 животных.

[Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка]:

«В Праге мы много лет ведём племенную книгу лошадей Пржевальского. Теперь мы привезли сюда ещё четырех европейских кобыл и очень рады. Это показывает важность зоопарков. Зоопарки спасли лошадей Пржевальского, которых больше нет в дикой природе. А теперь зоопарки возвращают их сюда».

Лошадей Пржевальского в неволе выращивают также в Германии и Дании.

[Роман Водицка, ветеринар Пражского зоопарка]:

«Все кобылы выглядят хорошо, они не хромают, спокойные, едят сено и пробуют на вкус новую траву. Думаю, они в очень хорошем состоянии».

В настоящее время в Монголии имеется более 190 лошадей Пржевальского. Учёные говорят, чтобы вид можно было считать восстановленным, нужно минимум 400-500 особей.