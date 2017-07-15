15 июля 2017

Лаборатория, где испытывают древнее оружие на прочность

| 0

Знакомьтесь с Метином Эреном, археологом из Кентского государственного университета американского штата Огайо. К своей работе он подошёл со всей серьёзностью. Он открыл лабораторию, в которой воссоздают древнее оружие: ножи, стрелы, копья. Главная цель – понять, как их использовали тысячи лет назад.

Называется это «экспериментальная археология». В отличие от традиционной она позволяет учёным ломать и разбивать копии артефактов, ведь оригиналы таких древностей бесценны.

[Метин Эрен, археолог]:
«Мы, как и обычные археологи или традиционные археологи, изучаем артефакты. Но поскольку те артефакты, которые мы достаём из земли, – бесценны, мы не можем проводить с ними тесты. Мы воссоздаём артефакты. Копии ценности не имеют, поэтому мы бросаем их, ломаем их и делаем всё, чего не можем сделать с оригиналами».

Лаборатория работает около года. И здесь уже обнаружили то, что учёные считают изобретением древних жителей американского континента.

Это наконечники стрел с небольшими выемками возрастом 12 тысяч лет. Они более долговечны по сравнению с такими же наконечниками без выемок.

[Метин Эрен, археолог]:
«Первые жители Северной Америки делали на наконечниках амортизаторы. Они убирали желобки с основы наконечника, поскольку это делало их тонкими и хрупкими».

Учёные говорят, что многие вещи благодаря лаборатории открывают заново.

[Метин Эрен, археолог]:
«Удивительно то, что благодаря инженерным достижениям XXI столетия мы пытаемся понять то, что люди давно поняли 11-12 тысяч лет назад».

Исследователи также отмечают, что для того, чтобы пользоваться таким оружием, нужны были годы тренировок.

Лаборатория, где испытывают древнее оружие на прочностьВ ООН обсуждают, как защитить мировой океанСША и Япония договорились усилить давление на КНДРСША пересмотрят торговые отношения с Южной КореейВ Мехико обнаружили руины дома знатных ацтековВ соревнованиях по аэробатике победил японецВрачи могут спасать пациентов, отправляя к ним дроныPeople в пятый раз назвал Джулию Робертс самой красивой в миреИскусственная утроба поможет недоношенным детям

jQuery('.entry-meta.breadcrumb').removeClass('hidden'); jQuery('.single h1.entry-title, .page h1.entry-title ').css('font-size','28px'); jQuery('.single h1.entry-title, .page h1.entry-title ').css('margin-top', '');

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *






© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.