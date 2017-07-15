Лаборатория, где испытывают древнее оружие на прочность

Знакомьтесь с Метином Эреном, археологом из Кентского государственного университета американского штата Огайо. К своей работе он подошёл со всей серьёзностью. Он открыл лабораторию, в которой воссоздают древнее оружие: ножи, стрелы, копья. Главная цель – понять, как их использовали тысячи лет назад.

Называется это «экспериментальная археология». В отличие от традиционной она позволяет учёным ломать и разбивать копии артефактов, ведь оригиналы таких древностей бесценны.

[Метин Эрен, археолог]:

«Мы, как и обычные археологи или традиционные археологи, изучаем артефакты. Но поскольку те артефакты, которые мы достаём из земли, – бесценны, мы не можем проводить с ними тесты. Мы воссоздаём артефакты. Копии ценности не имеют, поэтому мы бросаем их, ломаем их и делаем всё, чего не можем сделать с оригиналами».

Лаборатория работает около года. И здесь уже обнаружили то, что учёные считают изобретением древних жителей американского континента.

Это наконечники стрел с небольшими выемками возрастом 12 тысяч лет. Они более долговечны по сравнению с такими же наконечниками без выемок.

[Метин Эрен, археолог]:

«Первые жители Северной Америки делали на наконечниках амортизаторы. Они убирали желобки с основы наконечника, поскольку это делало их тонкими и хрупкими».

Учёные говорят, что многие вещи благодаря лаборатории открывают заново.

[Метин Эрен, археолог]:

«Удивительно то, что благодаря инженерным достижениям XXI столетия мы пытаемся понять то, что люди давно поняли 11-12 тысяч лет назад».

Исследователи также отмечают, что для того, чтобы пользоваться таким оружием, нужны были годы тренировок.