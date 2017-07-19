Япония: монголу впервые присвоили статус тренера сумо

В этом зале в японском городе Нагоя к соревнованиям готовятся 11 борцов сумо. Они поочередно бросают друг друга на песок под бдительным взором Кёкутэнхо Масару. Он первый в Японии монгольский «ояката», то есть тренер-наставник, получивший официальную лицензию.

На днях спортсменов ждет турнир, в котором Кёкутэнхо Масару впервые выступит в роли ояката. В июне этого года он возглавил престижную школу «Томодзуна», история которой охватывает 260 лет.

[Кёкутэнхо Масару, первый тренер-монгол]:

«Я не особо ощущаю себя иностранцем. Мы должны завязывать наши волосы в традиционную прическу, носить кимоно, деревянные сабо и следовать японским правилам сумо. Просто так сложилось, что я другой национальности».

В последние десятилетия сумо теряло популярность среди японцев. В результате в этом виде спорта начали доминировать монгольские борцы. Помимо тяжелой физической подготовки, им нужно проходить непростой путь ассимиляции.

[Кёкутэнхо Масару, мастер сумо]:

«Язык был самым большим источником стресса. Когда меня ругали, я не мог понять, что мне сказали, и когда меня хвалили, я не мог понять, что я сделал, чтобы получить эту похвалу».

Кёкутэнхо было 16 лет, когда в 1992 году он стал одним из первых шести монголов, принятых в спорт. Он прошел путь от неприятия до полного признания. Сегодня он почти безупречно говорит по-японски, женат на японке и принял японское гражданство, отказавшись от монгольского. Обучает учеников из разных стран.

[Кайсей Итиро, борец сумо из Бразилии]:

«Нет никакой разницы в том, из какой страны борец. Скорее, вопрос в том, в какой школе сумо он обучается, ведь в каждой из них тренируются по-разному».

После обеда, который включает свиные ножки, сардину, рис и фирменное «тянко набэ», – общение с поклонниками.

[жительница Японии]:

«В сумо главное – мастерство. Я восхищаюсь иностранцами, потому что они тренируются так же усердно, как и японцы». [житель Японии]:

«Кёкутэнхо — один из пионеров среди монгольских борцов, которые приехали в Японию. Не удивительно, что он стал тренером».

Чемпионат по сумо в Нагое завершится 23 июля.