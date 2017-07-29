29 июля 2017

Секретную почтовую железную дорогу Лондона откроют для посетителей

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В 20-ти метрах под землёй находится то, что когда-то было мозговым центром британской почтовой системы. Эти поезда в течение 75 лет доставляли письма, телеграммы и посылки с сортировочных центров на железнодорожные станции Лондона.

Уже скоро на них смогут прокатиться туристы. А заодно — узнать об уникальной почтовой службе столицы.

[Тим Эллисон, директор музея]:
«Раньше сюда доступ был закрыт. Наш проект позволит людям сюда попасть, увидеть инфраструктуру и понять, как функционировала эта система».

Работу она начала в 1927 году. Поезда курсировали со скоростью 56 километров в час. В то время доставить с такой же скоростью письма по загруженным дорогам Лондона было просто невозможно.

Подземный музей открывается для посетителей 4 сентября. А тем, кто ждать не хочет, можно отправиться в Музей почты, который открылся в пятницу после реконструкции. Он приглашает в путешествие по 500-летней истории Британской королевской почты.

Здесь можно увидеть первую в истории почтовую марку «Чёрный пенни». А ещё – пистолеты, которыми почтальоны на кораблях защищались от нападений пиратов. А главное – здесь ощущаешь ностальгию по совсем недавнему прошлому.

[прохожая]:
«Теперь очень просто связаться по Facebook, Instagram или Snapchat. Но делать сознательное усилие и послать кому-то открытку или письмо — намного удивительнее».

[прохожая]:
«Да, элемент ностальгии есть. Но, думаю, почта всегда будет существовать в обществе, она будет играть свою роль, связывать людей».

С сентября вход в музей и почтовую подземку обойдётся в 16 фунтов стерлингов.

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