Заброшенные замки Италии ждут новых хозяев

Время застыло в стенах итальянского замка Блера. На нём ещё сохранились флаги с гербом благородного рода Торлония. Но внутри это поместье XI века уже давно потеряло былое величие.

Восстановить достопримечательность власти Италии решили при помощи частных инвестиций. Этот и многие другие замки, поместья, монастыри и виллы, в общей сложности — 103, собираются сдавать в долгосрочную аренду. Заявители получат право собственности на период от 6 до 50 лет, если у них достаточно денег на реставрацию.

В основном, это строения, которые находятся далеко от цивилизации. Например, этот замок затерялся среди полей у знаменитой дороги франков. По ней паломники столетиями ходят из Англии в Рим.

[Роберто Реджи, директор государственного агентства недвижимости]:

«Этот замок, замок Блера, расположен на паломнической дороге франков. Как только его восстановят, здесь могут останавливаться паломники, которые ходят здесь каждый год. Также жить могут те, кто путешествует на велосипедах. Всё больше людей отправляются в путешествия на велосипедах в рамках так называемого медленного туризма. Его популярность растёт».

В конце июля для аренды стали доступны 40 исторических зданий. В октябре выставят остальную недвижимость. Вкладывать средства в итальянскую историю приглашают не только граждан страны, но и иностранцев. В настоящее время они составляют 15% от всех заявителей.

Кроме исторических поместий и замков проект включит и менее значимые с исторической точки зрения строения. Это и фермы, и горные хижины, и домики железнодорожников.

Цель – продвигать и восстанавливать спрятанные сокровища страны, которые находятся далеко от протоптанных туристических путей. Ещё одна немаловажная задача – разгружать переполненные туристами Рим, Флоренцию и Венецию.