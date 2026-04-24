Шведы меняются одеждой, чтобы сократить текстильные отходы

В этом небольшом зале в Стокгольме местные жители противостоят быстрой моде. Они приносят одежду, а в..

В этом небольшом зале в Стокгольме местные жители противостоят быстрой моде. Они приносят одежду, а в обмен берут вещи, пожертвованные другими людьми.

Мероприятие организовало Шведское общество охраны природы.

[Мег Гольдманн, волонтёр]:

«Это пункт обмена одеждой. Люди приносят пять вещей, мы проверяем их, убеждаемся, что они чистые и целые, а затем выдаем билет за каждую вещь. Одежду развешивают, а потом посетители выбирают то, что нравится, и сдают билет за каждую забранную вещь».

Проект запустили в 2010 году, и он постепенно охватил многие города. Прошлой весной прошло 140 мероприятий по обмену одеждой. В них участвовали 14 000 человек.

[Беатрис Риндеваль, глава Шведского общества охраны природы]:

«Вот уже 16 лет мы проводим эту акцию. В этот раз она прошла в 120 местах по всей Швеции. В прошлом году люди обменяли между собой более 44 000 предметов одежды. Так что мы много экономим, не покупая новую одежду, а обмениваясь ею».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Здесь также можно починить одежду, чтобы её не выбрасывать.

[Мег Гольдманн, волонтёр]:

«У многих людей больше нет швейных машин, или они не знают, как починить порванную петельку или что-то подобное. Здесь есть женщины, которые очень хорошо шьют, и они с удовольствием дают советы о том, как починить порванную одежду».

По статистике, шведы покупают примерно 25 новых предметов одежды в год. При этом у девяти из десяти человек в гардеробе есть вещи, которые так и не были надеты.

Впрочем, в Швеции глубоко укоренилась культура секонд-хенда. Многие сдают одежду и разные предметы в специальные магазины. И так же многие люди покупают подержанные вещи.

[Алиса, покупательница]:

«Я покупаю много вещей б/у, поскольку есть большой выбор, и все вещи уникальные. Нет нескольких одинаковых пар туфель, брюк или свитеров. Поэтому всё уникально. Не будет такой же одежды, как у других».

Программа ООН по окружающей среде называет быструю моду одной из главных причин нанесения вреда природе. На отрасль приходится до 10% мировых выбросов углекислого газа.

Кроме того, выброшенная одежда переполняет свалки, которые уродуют ландшафты в развивающихся странах. А синтетические волокна дешёвых тканей загрязняют океаны. Вред природе также наносит окрашивание текстиля.

Теперь, по новым правилам ЕС, принятым в прошлом году, производители одежды несут ответственность за весь жизненный цикл продукции. Они обязаны оплачивать сбор, сортировку, повторное использование и переработку текстильных отходов.

Короткая ссылка на эту страницу: