Белый медвежонок обживается в вольере с ледяной стружкой

Трёхмесячная самочка белого медведя в зоопарке Sea World австралийского города Голд-Кост обживается в новом вольере. На прошлой неделе смотрители перевели её в «детский сад для молодняка».

Вольер разрабатывали специально для того, чтобы малышка осваивала жизненно важные умения и навыки. А ещё, чтобы обследовала новые материалы и поверхности, например, ледяную стружку.

Всё происходит под наблюдением внимательной мамы Лии.

Пока медвежонок привыкает, зоопарк продолжает конкурс на лучшее имя для малышки. В интернет-голосовании уже приняло участие около 20 тысяч человек.

По сообщению Sea World, пока лидирует имя Мишка.