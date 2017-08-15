15 августа 2017

Память об исчезающих резных наличниках в России пытаются сохранить

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Деревянные дома, украшенные резными оконными наличниками, можно часто встретить в Московской и других областях России. Некоторые наличники можно разглядывать часами, любуясь замысловатыми завитками и изгибами. Многие из них — единственные в своём роде.

По словам создателя «Виртуального музея резных наличников» Ивана Хафизова, это традиционное искусство известно с XVII века. В каждом городе были свои мастера.

[Иван Хафизов, создатель Виртуального музея резных наличников]:
«Они все работали довольно локально, поэтому сложилась такая традиция, что внутри одного города, села иногда даже деревни, как в данном случае, были особенные наличники – такие, которых не было за пределами, может быть, даже этой деревни».

Многие деревенские жители гордятся резными наличниками на своих домах.

[Татьяна Гаврилова, жительница деревни Аринино]:
«Наличники у нас одни самые красивые на всю деревню всегда были. Сейчас уже некоторых домов старых нет, уже сломали, но наличники у нас единственные во всей деревне красивые».

Однако всё меньше становится мастеров, которые могли бы отреставрировать гибнущие произведения традиционного искусства, а услуги их очень дорогие. Поэтому люди, ремонтируя дома, просто выбрасывают деревянные украшения. Бывает и так, что дома продают новым хозяевам, а те не заботятся о сохранности наличников.

Спасти знания о традиционном русском искусстве решил Иван Хафизов. С 2007 года он изучает и фотографирует резные наличники в разных регионах России. Снимки выкладывает на сайт виртуального музея. В его коллекции уже более десяти тысяч фотографий.

Наличники на Руси делали, чтобы прикрыть щель между стеной и оконной коробкой. При этом они служили и декоративным украшением.

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