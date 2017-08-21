21 августа 2017

Песчаные скульптуры в Японии посвятили истории и культуре США

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Важные события истории США воплотили в песке скульпторы из разных стран. Выставка проходит в музее японского города Тоттори, известного своими обширными песчаными дюнами.

Перед посетителями предстают сцены Гражданской войны и подписания Декларации независимости, статуя Свободы на фоне небоскрёбов Нью-Йорка и знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Здесь — и самые известные президенты США, и незабываемые звёзды кинематографа.

[туристка из США]:
«Я восхищаюсь скульптурами и мастерством художников».

[жительница Японии]:
«Эти песчаные произведения искусства позволили мне соприкоснуться с историей США. Скульптуры прекрасны, очень жаль, что их потом не станет».

Одна из скульптур посвящена новому президенту США Дональду Трампу.

[Такэси Симодзава, директор музея]:
«Начиная с таких событий, как Гражданская война и подписание Декларации независимости, и заканчивая скульптурой президента США, мы отражаем в этой экспозиции события прошлого и настоящего. Это разные страницы истории США, связанные между собой».

[турист из США]:
«Думаю, очень важно представить на выставке скульптуру Трампа как президента Соединённых Штатов. Не сделать этого было бы неправильно, поскольку Трамп – это важная составляющая современной истории США».

Выставка в музее Тоттори проходит в 10-й раз. 19 мастеров создали скульптуры из 3000 тонн песка. На работу потребовалось две недели. Экспозицию будут демонстрировать до января 2018-го.

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