Гигантскому альпийскому пауку грозит вымирание из-за изменения климата

Выживание большого альпийского паука под угрозой из-за глобального потепления. Эти насекомые обитают среди травы и камней на высоте 2600-2700 метров во Французских и Итальянских Альпах.

[Марко Исая, специалист по паукам]:

«Это высокогорный вид. И ему, как и всем растениям и всем животным, которых можно найти здесь, угрожает глобальное потепление».

Этих насекомых также называют пауками-волками. Самки вырастают до 20-25 сантиметров, самцы — до 15-18.

Повышение температуры заставляет пауков взбираться выше.

[Марко Исая, специалист по паукам]:

«Чтобы оказаться в нужных температурных условиях, этот вид должен подниматься по склонам. Но когда подниматься будет уже некуда, не останется и мест обитания».

При этом учёные отмечают, что вид играет важную роль регулятора.

[Марко Исая, специалист по паукам]:

«Это хищники. Они регулируют пищевую цепь. Они действуют как регуляторы экосистемы».

Исследователи уже подали заявку в Международный союз охраны природы, чтобы тот добавил паука в красную категорию – «в критической опасности».

[Марко Исая, специалист по паукам]:

«Согласно нашей оценке вид можно отнести к категории «находящегося под угрозой». Это один из самых уязвимых видов пауков в Италии и Франции».

Положительного ответа ожидают от организации в ноябре.