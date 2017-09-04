В Париже очищают воздух с помощью микроводорослей

В этой гигантской стеклянной колбе разрастается колония микроскопических водорослей. Французские специалисты разводят их, чтобы очищать загрязнённый воздух Парижа. Водоросли обладают способностью поглощать углекислый газ в больших объёмах и затем выделять кислород.

[Филипп Лавьелле, директор компании Fermentalg]:

«Установка, которую вы видите здесь, поглощает оксид углерода и выделяет кислород, поэтому она очищает воздух».

Одна такая машина находится на левом берегу Сены в южной части Парижа и вторая – в Коломбе, недалеко от французской столицы. Установили их в рамках эксперимента ещё в начале года. В проекте участвуют фермерская и коммунально-энергетическая компании.

[Бертран Камю, глава компании Suez Eau France]:

«Во-первых, нас приятно удивило поведение водорослей. Мы думали, их придётся заменять каждые три месяца, но они выполняют свою задачу с начала года. А, во-вторых, они с большой скоростью поглощают углекислый газ».

По словам специалистов, один кубический метр микроводорослей, находящихся в воде, поглощает столько же углекислого газа, сколько поглощают 100 деревьев. Исследователи также хотят использовать водоросли для производства электроэнергии.

[Венсан Роше, учёный]:

«Примечательно то, что анаэробные бактерии могут трансформировать водоросли в метан — CH4. И этот метан, который в данном случае мы называем биометаном, можно превращать в электричество. Он вырабатывает энергию, и это «зелёная» энергия».

Французские компании решили запустить проект по очистке воздуха с помощью микроводорослей после Климатической конференции в Париже, которая проходила в конце 2015 года.