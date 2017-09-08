Супруга и сын Эрдогана навестили беженцев-рохинджа в Бангладеш

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган и его сын Билал посетили лагерь беженцев Кутупалонг в Бангладеш. Здесь от преследования со стороны мьянманских военных укрылись сотни мусульман-рохинджа.

Насилие разгорелось в штате Ракхайн 25 августа, когда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты. В последующих столкновениях погибло не менее 400 человек. Спасаясь от преследований, тысячи рохинджа бегут в соседний Бангладеш.

[Билал Эрдоган, сын президента Турции]:

«Мы знаем, что рохинджа – законные жители Ракхайна, и надеемся, что их проблема будет решена на долгие годы. Нам хочется, чтобы отчёт комиссии по проблемам рохинджа появился как можно скорее, и страдания этих людей прекратились».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко критикует отношение властей Мьянмы к мусульманам-рохинджа, которых, по его мнению, подвергают геноциду. 5 сентября он по телефону провёл переговоры с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Политики обсудили положение рохинджа и возможность доставки гуманитарной помощи в штат Ракхайн. Турция намерена привезти в пострадавший регион 1000 тонн продовольствия, медикаментов и одежды.

А это индийский город Хайдарабад. Здесь также укрываются от преследований мусульмане-рохинджа. Они не захотели оставаться в Бангладеш и бежали в Индию. Однако индийское правительство решило отправить их обратно в Мьянму. Беженцы говорят: тогда лучше умереть сразу здесь.

[беженец из Мьянмы]:

«У нас много трудностей. (Индийское правительство) говорит нам уходить. Убейте нас, но мы не уйдём. Что же нам делать? Здесь хотя бы мир, мы можем заработать на еду. Здесь тяжело, но в Мьянме нас убьют. Они разрушают наши дома, и мы остаёмся ни с чем».

За последние две недели вооружённого конфликта в Ракхайне мьянманско-бангладешскую границу пересекли более 120 тысяч человек.

Власти Мьянмы не дают гражданства мусульманам-рохинджа, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт обострился в октябре прошлого года. Тогда боевики-рохинджа также напали на полицейские блокпосты в Ракхайне и убили девять правоохранителей. После этого мьянманские военные начали антитеррористическую кампанию. С тех пор из Мьянмы в общей сложности бежали более 200 тысяч мусульман. Мьянманские власти в свою очередь призывают рохинджа к сотрудничеству и просят помочь найти тех, кто убил полицейских.