Новая коллекция от Marchesa: Восток – дело тонкое

Цветущий японский сад. Так характеризуют свою коллекцию весна/лето 2018 дизайнеры нью-йоркского бренда Marchesa. Её они представляют на Неделе Моды в Нью-Йорке.

[Керен Крейг, дизайнер Marchesa]:

«В этом сезоне мы вдохновлялись женщиной по имени Айми Крокер, путешественницей эдвардианской эпохи. Она автор книги «Я сделаю это снова». Она прожила невероятную жизнь, долгое время путешествовала по Востоку». [Джорджина Чапман, дизайнер Marchesa]:

«Будет много цветов вишни, японских поясов с бантами, а также романтизма эдвардианской эпохи. Мы всё это соединили».

Воздушные платья в пол цвета серебра и слоновой кости. И более яркие лиловые и бордовые оттенки. Платья с корсетами декорированы страусиными перьями и цветами из органзы. Фирменный стиль Marchesa – сочетание сложных вышивок и драпировок.

[Джорджина Чапман, дизайнер Marchesa]:

«Сотни часов, в прямом смысле сотни. Работы было так много, что словами не передать. Мы вручную окрашивали каждый лепесток, затем прикрепляли его к ткани, обрезали, работали с разными цветами».

Бренд не проводит широких рекламных компаний, предпочитая так называемую живую рекламу. В нарядах Marchesa на красных дорожках блистают такие звёзды, как Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Кэмерон Диаз.

[Джорджина Чапман, дизайнер Marchesa]:

«Мы рассматриваем свои коллекции как безвременные. Хотим, чтобы наши наряды не теряли своей актуальности в любом сезоне, чтобы люди оставляли их в своём гардеробе. Надеюсь, они будут как ювелирные украшения, которые хранишь много лет».

Бренд Marchesa – достаточно молодой. Существует с 2004 года.