День почитания старших в Японии: как столетние бабушки тягают гонтели

День почитания старших – ежегодный национальный праздник в Японии, и ему уже больше 50 лет. Отмечают его каждый третий понедельник сентября. В этот день для японских бабушек и дедушек по всей стране организовывают различные мероприятия.

Вот одно из них в Токио. Более 200 пожилых людей собрались в центре столицы, чтобы вместе позаниматься спортом. У каждого в руках – по две гантели весом в полкилограмма. Упражнения несложные, ведь самой старшей участнице праздника – 100 лет.

[Нацу Нарусэ, 100-летняя участница]:

«Если я буду жить слишком долго, думаю, это доставит проблемы моим детям. Но мне очень повезло, что я прожила дольше родителей. Я очень рада этому». [Масами Мицухаси, 74-летний участник]:

«Важно предоставлять возможности пожилым людям собираться вместе, заниматься и общаться».

Такое спортивное мероприятие в Токио организуют уже 19-й год подряд.

[Наоюки Вадзима, организатор мероприятия]:

«Надеюсь, все узнают об этих занятиях, и они стимулируют пожилых в будущем чаще приходить на такие мероприятия и вместе заниматься».

Япония – самое быстро стареющее государство в мире. По последним данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, при населении в 127 миллионов человек людей возрастом 90 лет и старше здесь уже – два миллиона. При этом более четверти японцев – старше 65 лет. Это самый высокий показатель среди стран Большой семерки. Средняя продолжительность жизни в Стране восходящего солнца – почти 84 года.