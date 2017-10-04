Индиец собрал более 500 бит с автографами лучших игроков в крикет

Поклонник крикета, индиец Дхарамвир Дуггал, претендует на звание рекордсмена Книги Гиннесса. Он коллекционирует биты с автографами лучших игроков в крикет. Собрал уже более 500.

[Дхарамвир Дуггал, поклонник крикета и коллекционер]:

«В мой дом приходят, чтобы увидеть эти биты. На них есть автографы лучших игроков со всего мира, таких как Брайан Лара, Гэри Соберс, Лала Амарнатх, Вивиан Ричардс и другие».

Энтузиаст, живущий в городе Чандигарх, увлёкся крикетом в 70-х годах прошлого столетия. Сначала отсылал письма лучшим индийским и зарубежным игрокам. Иногда получал ответы, хранит их и по сей день. Потом появилась идея собирать биты с автографами. В коллекции есть и мячи.

[Дхарамвир Дуггал, поклонник крикета и коллекционер]:

«На этом мяче есть подписи Денниса Лилля, Шоаиба Ахтара, Имрана Хана, Малкольма Маршалла, индийского игрока Капила Дева и Бретта Ли. Это уникальный мяч».

Самой ценной битой коллекционер считает ту, что украшена подписью Мохаммада Джахангира Хана. Он представлял Индию в первом тестовом матче с Британией, который состоялся в 1932 году. За автографом Дуггал ездил специально в пакистанский город Лахор примерно 30 лет назад.

Крикет зародился на юге Англии в XVI веке. Спустя два столетия он превратился в национальный вид спорта. А британские колонизаторы распространили крикет во многие страны мира, включая Индию.