15 платьев из шоколада показали в Париже

[Мария Луиса Ортис, дизайнер из Колумбии]:

«Я работала с различными видами шоколада: тёмным и белым. Благодаря этому цвета заиграли. Техника сплетения даёт такой же эффект».

«Салон шоколада» в Париже – это праздник не только сладкоежек, но и почитателей моды. В выставочном центре Порт-де-Версаль по традиции представили наряды, полностью или частично созданные из шоколада.

Сладкие платья демонстрируют французские телеведущие, актрисы и танцовщицы. Шоколадные творения воплощают в себе лёгкость, изящность и оригинальность. А вот эта модель вышла на суд зрителей в замысловатой шоколадной шляпке. Необычный головной убор создаёт весьма женственный образ.

Не забыли и о восточной тематике.

В общей сложности на подиуме продемонстрировали 15 нарядов. Для их создания модные дизайнеры объединились с лучшими шоколатье. Самой сложной задачей было скрепить шоколадные детали так, чтобы они держались на месте. При этом наряд ещё и должен быть удобным.

В рамках праздника также можно попробовать и купить различные лакомства. В выставке участвуют 500 производителей шоколада из 60 стран.

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