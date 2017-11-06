Новые реликвии Теночтитлана представили на выставке в Мехико

[Рауль Боррора, археолог]:

«Новая подземная галерея стала доступной для посетителей. Здесь можно увидеть фасад Темпло Майор и постоять на том месте, где была площадь».

Музей Темпло Майор в Мехико стал ещё грандиознее. В расширенном крыле открылась новая выставка. На ней представлены недавние находки археологов. Все они сделаны на месте раскопок города-государства ацтеков Теночтитлана.

Среди экспонатов – древний алтарь, остатки священного дерева и различные церемониальные предметы, найденные в ацтекском храме XIV века. Новая галерея длиной 50 метров и шириной – 24 уходит вглубь под землю.

[Рауль Боррора, археолог]:

«Самым главным для нас было сохранить археологическое наследие и ничего не разрушить при строительстве музея».

Теночтитлан был основан в начале XIV века. Примерно через 200 лет его населяли уже более 200 тысяч жителей. В центре города ацтеки построили два 30-метровых храма в виде пирамид. Они были посвящены богам Уицилопочтли и Тлалоку.

У ацтеков были развиты сельское хозяйство и торговля. Они также построили сеть акведуков для снабжения горожан питьевой водой. Теночтитлан разрушили в 1521 году испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса.

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