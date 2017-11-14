14 ноября 2017
Телеканал NTD

На Dubai Airshow представили салон первого класса с виртуальными иллюминаторами

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На международном авиасалоне Dubai Airshow яркой премьерой стал принципиально новый салон первого класса на борту лайнера Boeing 777. Представила его компания Emirates Airlines. Дизайн салона вдохновлён интерьером автомобилей Mercedes-Benz S-класса.

В передней части самолёта расположены шесть полностью изолированных кают. Площадь каждой – около четырёх квадратных метров. От салона их отделяют двери от пола до потолка. С бортпроводниками можно связаться с помощью видеозвонка.

[Тим Кларк, президент авиакомпании Emirates Airlines]:
«Мы создали закрытую, спокойную обстановку, где люди могут побыть в уединении. Там можно работать, спать, или ещё что-то делать, обедать, смотреть фильмы и чувствовать себя так, будто находишься в спальне».

Ещё одна характерная особенность – виртуальные иллюминаторы. Они предназначены для тех, кто обязательно хочет «посмотреть в окошко», но лишён такой возможности из-за месторасположения. Изображение передаётся в режиме реального времени. Причём можно увидеть, что происходит по обе стороны лайнера. Такая же услуга доступна пассажирам бизнес- и экономкласса.

По мнению аналитиков, Emirates Airlines бросила смелый вызов конкурирующей национальной компании ОАЭ Etihad Airways.

[Садж Ахмад, аналитик компании StrategicAero Research ]:
«Года два назад Etihad представила свои люксовые каюты, свой первый класс. Тогда все думали: это не превзойти. А увидев сегодня новинку Emirates, я полагаю, что эта компания вернулась в игру. У неё теперь есть превосходный, премиальный продукт для конкуренции с Etihad».

Лайнеры с новыми салонами начнут выполнять рейсы с 1 декабря.

Авиасалон Dubai Airshow проходит раз в два года. В этом году он продлится до 16 ноября.
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