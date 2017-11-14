На Dubai Airshow представили салон первого класса с виртуальными иллюминаторами

На международном авиасалоне Dubai Airshow яркой премьерой стал принципиально новый салон первого класса на борту лайнера Boeing 777. Представила его компания Emirates Airlines. Дизайн салона вдохновлён интерьером автомобилей Mercedes-Benz S-класса.

В передней части самолёта расположены шесть полностью изолированных кают. Площадь каждой – около четырёх квадратных метров. От салона их отделяют двери от пола до потолка. С бортпроводниками можно связаться с помощью видеозвонка.

[Тим Кларк, президент авиакомпании Emirates Airlines]:

«Мы создали закрытую, спокойную обстановку, где люди могут побыть в уединении. Там можно работать, спать, или ещё что-то делать, обедать, смотреть фильмы и чувствовать себя так, будто находишься в спальне».

Ещё одна характерная особенность – виртуальные иллюминаторы. Они предназначены для тех, кто обязательно хочет «посмотреть в окошко», но лишён такой возможности из-за месторасположения. Изображение передаётся в режиме реального времени. Причём можно увидеть, что происходит по обе стороны лайнера. Такая же услуга доступна пассажирам бизнес- и экономкласса.

По мнению аналитиков, Emirates Airlines бросила смелый вызов конкурирующей национальной компании ОАЭ Etihad Airways.

[Садж Ахмад, аналитик компании StrategicAero Research ]:

«Года два назад Etihad представила свои люксовые каюты, свой первый класс. Тогда все думали: это не превзойти. А увидев сегодня новинку Emirates, я полагаю, что эта компания вернулась в игру. У неё теперь есть превосходный, премиальный продукт для конкуренции с Etihad».

Лайнеры с новыми салонами начнут выполнять рейсы с 1 декабря.

Авиасалон Dubai Airshow проходит раз в два года. В этом году он продлится до 16 ноября.

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