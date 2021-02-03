80-летняя бабушка Люба каждый день скользит по Байкалу на коньках

Российская бабушка Любовь Мореходова каждый день зимой привязывает к валенкам коньки, которые чуть младше её самой,..

Российская бабушка Любовь Мореходова каждый день зимой привязывает к валенкам коньки, которые чуть младше её самой, и выходит на лёд. Её каток – скованный морозом Байкал. Страсть к конькам бабушка Люба пронесла через всю жизнь.

[Любовь Мореходова, бабушка-конькобежец]:

«Вот они мне нужны для всякого дела или без дела: или прокатиться просто, или посмотреть, поискать коров. На коньках проехала туда, сюда, а по снегу разве находишь? Туда проехала, посмотрела – нет. Туда проехала, смотрю – у самой горы ходят».

Первые коньки из пилы и деревянных брусков для ещё маленькой Любы сделал отец. Научилась стоять на них быстро, а потом стала ездить в школу-интернат, которая была за 25 километров от дома.

Женщина с детства живёт на берегу Байкала. Озеро любит не меньше, чем коньки. Говорит, что такой красоты больше нигде не встретишь.

[Любовь Мореходова, бабушка-конькобежец]:

«Не могу сравнить просто ни с чем, ничего меня не трогает. А вот Байкал – сяду: то он бушует, то он как зеркало стоит. Думаю: кто бы посмотрел. Даже не колыхнётся, даже никакой ряби, ничего нету. Вот как? Сидишь и наслаждаешься».

Любовь 40 лет проработала на иркутском заводе тяжёлого машиностроения, вырастила четверых детей, двое из которых погибли, а девять лет назад похоронила мужа. Теперь живёт одна в семейном доме, но никогда не жалуется.

[Любовь Мореходова, бабушка-конькобежец]:

«Люблю жизнь, люблю природу, люблю всё, люблю людей в первую очередь».

У бабушки Любы в хозяйстве коровы, телята, куры, собаки и кошки. Всех надо кормить, за всеми надо ухаживать. Встаёт в шестом часу утра и принимается за работу. Всё, конечно, делает сама, в том числе тяжёлым ломом продалбливает прорубь. Потом несёт в горку вёдра с водой.

В мае бабушке Любе – 80. А прославилась она несколько лет назад, когда видеоролик с ней появился в Интернете. Женщину даже приглашали на телевидение в Москву, но на поездки у неё просто нет времени.

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