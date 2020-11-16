Диабет в два раза повышает риск смерти от COVID-19 или тяжёлой формы болезни
Учёные объявили, что существует связь между диабетом и тем, насколько тяжело человек переносит COVID-19. Международная группа..
Дата загрузки: 2020-11-16
[Джулиана Чхань, директор Гонконгского института диабета]:
«Приведём в качестве примера Великобританию, потому что там есть национальные данные. Там от диабета страдает 5% населения. Однако среди тех, кто умирает от COVID, диабетом больны 30%. Уровень смертности и частота осложнений тесно связаны с этой болезнью».
Своё исследование учёные приурочили ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября.
[Рюри Холман, профессор Оксфордского университета]:
«Высокий уровень глюкозы в крови ухудшает результаты. Если бы мы смогли контролировать уровень глюкозы, то смогли бы снизить риск для людей с COVID-19 и диабетом».
Недавние отчеты также показали, что чернокожие и представители этнических меньшинств более уязвимы перед COVID-19, поскольку чаще болеют диабетом. Причинами его возникновения называют ожирение, плохое питание и неправильный образ жизни.
Есть два типа диабета. И подавляющее большинство болеет вторым, который в значительной степени является результатом избыточной массы тела и отсутствия физической активности.
В число стран, где выявлено больше всего заболевших диабетом, входят Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Египет, Пакистан, Бангладеш, Турция и Таиланд. На их долю приходится 217 миллионов случаев диабета второго типа. Это половина всех случаев в мире.
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