Массаж и свобода: финны бегают по снегу в шерстяных носках
Рядом с финским городом Эспоо любители пробежек покоряют снежную целину. При этом обувью им служат обычные..
Дата загрузки: 2021-02-16
[Пекка Парвиайнен, любитель бега босиком]:
«Это наши финские странности, думаю, мы все с этим согласны. И мы по-настоящему счастливы. Это и хорошие упражнения, и огромное удовольствие».
На бегунов надето по три пары шерстяных носков, благо на карантине было время для вязания.
[Пекка Парвиайнен, любитель бега босиком]:
«Можно выбрать лёгкий маршрут или тяжёлый в глубоком снегу, как был сейчас. После этого просто отличные ощущения. Хорошо промассированы ноги, чувствуешь небольшое тепло и полную свободу, потому что ноги не сжаты плотной обувью».
Несколько лет назад в Финляндии начали увлекаться бегом босиком, правда в тёплое время года. Но, в общем-то, финны – народ закалённый. Они любят ходить зимой в сауну и босиком выбегать из парной, чтобы искупаться в ближайшем водоёме. Ну а теперь появилось новое зимнее хобби – бег в носках.
[Томми Хейкконен, бегун-любитель]:
«Многие пробуют так побегать, а потом большинство хотят бегать снова и снова. И это превращается в страсть».
Впрочем, бегуны напоминают, что зимой всё же холодно. Поэтому долго бегать в одних носках не стоит.
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