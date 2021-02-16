Массаж и свобода: финны бегают по снегу в шерстяных носках

Рядом с финским городом Эспоо любители пробежек покоряют снежную целину. При этом обувью им служат обычные..

[Пекка Парвиайнен, любитель бега босиком]:

«Это наши финские странности, думаю, мы все с этим согласны. И мы по-настоящему счастливы. Это и хорошие упражнения, и огромное удовольствие».

Рядом с финским городом Эспоо любители пробежек покоряют снежную целину. При этом обувью им служат обычные шерстяные носки. И финны вовсе не сошли с ума, просто это такой новый способ тренировки.

На бегунов надето по три пары шерстяных носков, благо на карантине было время для вязания.

[Пекка Парвиайнен, любитель бега босиком]:

«Можно выбрать лёгкий маршрут или тяжёлый в глубоком снегу, как был сейчас. После этого просто отличные ощущения. Хорошо промассированы ноги, чувствуешь небольшое тепло и полную свободу, потому что ноги не сжаты плотной обувью».

Несколько лет назад в Финляндии начали увлекаться бегом босиком, правда в тёплое время года. Но, в общем-то, финны – народ закалённый. Они любят ходить зимой в сауну и босиком выбегать из парной, чтобы искупаться в ближайшем водоёме. Ну а теперь появилось новое зимнее хобби – бег в носках.

[Томми Хейкконен, бегун-любитель]:

«Многие пробуют так побегать, а потом большинство хотят бегать снова и снова. И это превращается в страсть».

Впрочем, бегуны напоминают, что зимой всё же холодно. Поэтому долго бегать в одних носках не стоит.

Короткая ссылка на эту страницу: