Какой подарок на Рождество получил вдовец с семью детьми

В июле 2018 года Дакота Нельсон занимался своими делами в гараже, жена была рядом. Они смеялись и шутили. Нельсон пошёл за инструментами, а когда вернулся, увидел жену, лежащую на земле.
Дакота пытался сделать жене искусственное дыхание, пока сын звонил по номеру 911. Но в себя 38-летняя женщина так и не пришла. Несколько недель она находилась в коме, а затем скончалась в больнице. Врачи не знают, что стало причиной смерти.
Мужчина остался с семью детьми в возрасте от одного года до 16 лет. Он работает на трёх работах, чтобы их прокормить.
Накануне Рождества анонимный доброжелатель решил подарить праздничное настроение всей семье Нельсонов. Дакота получил 10 000 долларов от Санты. Мужчина не смог сдержать слёз. Смотрите видео.