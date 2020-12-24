Какой подарок на Рождество получил вдовец с семью детьми

В июле 2018 года Дакота Нельсон занимался своими делами в гараже, жена была рядом. Они смеялись и шутили. Нельсон пошёл за инструментами, а когда вернулся, увидел жену, лежащую на земле.

Дакота пытался сделать жене искусственное дыхание, пока сын звонил по номеру 911. Но в себя 38-летняя женщина так и не пришла. Несколько недель она находилась в коме, а затем скончалась в больнице. Врачи не знают, что стало причиной смерти.

Мужчина остался с семью детьми в возрасте от одного года до 16 лет. Он работает на трёх работах, чтобы их прокормить.