От столов до сувениров: пермские супруги дают вторую жизнь спиленным деревьям
Стулья, табуретки и журнальные столики. Это лишь малая часть изделий, созданных мастерами из Перми Артёмом и..
Дата загрузки: 2020-12-26
Стулья, табуретки и журнальные столики. Это лишь малая часть изделий, созданных мастерами из Перми Артёмом и Марией. Супруги уже несколько лет дают вторую жизнь так называемому древесному мусору.
Они собирают остатки деревьев, спиленных коммунальными службами. Это и ветки, и пни, и даже большие части стволов.
[Артём Шеин, мастер]:
«В городе растёт очень много деревьев, не только берёза, которая идеальный материал, по-моему. А растут ещё ясень, вяз, дуб иногда попадается – ценные породы, и из них можно сделать великолепнейшие вещи».
Первое изделие Артём создавал для своего дома. Восемь лет назад он решил сделать табуретку из дерева, поваленного бобрами. Потом стал изготавливать мебель для себя и друзей. А в 2017-м открыл творческую мастерскую под названием «Сделано бобрами». Вдохновение черпает в природе.
[Артём Шеин, мастер]:
«Идёшь по лесу, смотришь – какой-нибудь изгиб дерева, изгиб ветки. И сразу можешь себе представить, допустим – из этого получится красивая люстра, из этого получится классная табуретка или какой-нибудь элемент кресла. Всё оттуда идёт».
Мария оставила работу программиста и помогает мужу. Новую профессию не променяет ни на что. Говорит, что от дерева идёт положительная энергетика. Теплоту изделий ценят и покупатели.
[Мария Шеина, мастер]:
«Наш стиль – это близость к природе. И люди, особенно Москва, мегаполисы, люди, которые много работают, очень устают от города, суеты. Они хотят отдохнуть, им хочется вырваться на природу. Они приезжают в загородный дом, им хочется, чтобы атмосфера была тёплая, была максимально близка к природе. И наша мебель идеально для этого подходит».
Мастера делают настенные часы и сувениры, в том числе новогодние. Также можно заказать деревянную лестницу в дом или резную беседку в сад. Кроме того, умельцы реставрируют деревянную мебель.
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