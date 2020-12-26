От столов до сувениров: пермские супруги дают вторую жизнь спиленным деревьям

Стулья, табуретки и журнальные столики. Это лишь малая часть изделий, созданных мастерами из Перми Артёмом и..

Стулья, табуретки и журнальные столики. Это лишь малая часть изделий, созданных мастерами из Перми Артёмом и Марией. Супруги уже несколько лет дают вторую жизнь так называемому древесному мусору.

Они собирают остатки деревьев, спиленных коммунальными службами. Это и ветки, и пни, и даже большие части стволов.

[Артём Шеин, мастер]:

«В городе растёт очень много деревьев, не только берёза, которая идеальный материал, по-моему. А растут ещё ясень, вяз, дуб иногда попадается – ценные породы, и из них можно сделать великолепнейшие вещи».

Первое изделие Артём создавал для своего дома. Восемь лет назад он решил сделать табуретку из дерева, поваленного бобрами. Потом стал изготавливать мебель для себя и друзей. А в 2017-м открыл творческую мастерскую под названием «Сделано бобрами». Вдохновение черпает в природе.

[Артём Шеин, мастер]:

«Идёшь по лесу, смотришь – какой-нибудь изгиб дерева, изгиб ветки. И сразу можешь себе представить, допустим – из этого получится красивая люстра, из этого получится классная табуретка или какой-нибудь элемент кресла. Всё оттуда идёт».

Мария оставила работу программиста и помогает мужу. Новую профессию не променяет ни на что. Говорит, что от дерева идёт положительная энергетика. Теплоту изделий ценят и покупатели.

[Мария Шеина, мастер]:

«Наш стиль – это близость к природе. И люди, особенно Москва, мегаполисы, люди, которые много работают, очень устают от города, суеты. Они хотят отдохнуть, им хочется вырваться на природу. Они приезжают в загородный дом, им хочется, чтобы атмосфера была тёплая, была максимально близка к природе. И наша мебель идеально для этого подходит».

Мастера делают настенные часы и сувениры, в том числе новогодние. Также можно заказать деревянную лестницу в дом или резную беседку в сад. Кроме того, умельцы реставрируют деревянную мебель.

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