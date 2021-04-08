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Пасхальный подарок: в нидерландском зоопарке родился белый носорог

Пасхальный подарок: в нидерландском зоопарке родился белый носорог

Этот детёныш белого носорога стал пасхальным подарком для зоопарка «Бургерс» в нидерландском городе Арнем. Малыш родился..

Дата загрузки: 2021-04-08

Этот детёныш белого носорога стал пасхальным подарком для зоопарка «Бургерс» в нидерландском городе Арнем. Малыш родился 4 апреля.

[Бас Люккенар, сотрудник зоопарка]:
«Новорождённый весил примерно 50 или 60 килограммов. Каждый день он набирает полтора-два килограмма. Питается пока только молоком матери».

Маму детёныша зовут Изала. Малышу дали популярное голландское имя Дауве. Для Изалы это были уже четвёртые роды, поэтому всё прошло гладко.

Белые носороги – крупнейшие представители семейства. От чёрных отличаются не окрасом, а ровной верхней губой. Из пяти видов этих животных белые – самые многочисленные. В дикой природе их осталось 11 000.

Зоопарк «Бургерс» занимает площадь в 45 гектаров. Здесь содержат более трёх тысяч животных, в том числе – редких видов.
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