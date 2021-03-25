Почему девочка ждала встречи с новорождённой сестрой 16 дней

Кортни из штата Техас родила малышку Чарли раньше срока, поэтому новорождённую поместили в отделение интенсивной терапии. Дома малышку с нетерпением ждали старшие брат и сестра.

Когда Кортни на 34-й неделе беременности пришла к врачу, он сказал, что у плода перебои в работе сердца. Женщине предложили госпитализацию. На следующий день врачи сказали, что сердцебиение плода еле прослушивается и надо делать кесарево сечение. «Когда во время операции сделали разрез, то врач только коснулся матки, и она разорвалась. Если бы мы с Чарли не наблюдались в больнице, то обе умерли бы», –вспоминает женщина. Так как лёгкие Чарли не были полностью сформированы, то её поместили в отделении реанимации.

Восьмилетняя Пресли Брукс с нетерпением ждала встречи с младшей сестрой. Спустя 16 дней состояние Чарли стабилизировалось, и её привезли домой. Когда Пресли с братом вернулись из школы, для них это был сюрприз. Взяв на руки младшую сестру, девочка не могла сдержать слёз. «На протяжении всей беременности дочка спрашивала меня, когда же родится Чарли. А потом из-за карантина не могла посетить её в больнице. Мы знали, что она будет рада», – сказала Кортни.

