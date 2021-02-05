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Какой сюрприз через 30 лет получила пара за помощь подросткам

Какой сюрприз через 30 лет получила пара за помощь подросткам
Какой сюрприз через 30 лет получила пара за помощь подросткам

Супруги из Великобритании Энн и Терри Пэнкс за 30 лет поддержали более тысячи молодых людей, попавших в трудное положение.

В 1980 году они предоставили свой дом проблемным подросткам. Энн и Терри дали им приют и шанс изменить жизнь к лучшему. Проект оказался успешным. В 2012 году пара была удостоена награды «Гордость Британии».

Энн, которой сейчас 80 лет, продолжает управлять фондом Copperdale Trust. Он оказывает помощь молодым людям в возрасте от 15 до 24 лет. Они приобретают жизненные навыки и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Недавно сотрудники сети супермаркетов Morrison решили сделать Энн и Терри сюрприз. Они организовали встречу, на которую пришли более 60 бывших подопечных супругов Пэнкс. Многих из них они не видели несколько лет. Смотрите видео встречи.

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