Какой сюрприз через 30 лет получила пара за помощь подросткам

Супруги из Великобритании Энн и Терри Пэнкс за 30 лет поддержали более тысячи молодых людей, попавших в трудное положение.



В 1980 году они предоставили свой дом проблемным подросткам. Энн и Терри дали им приют и шанс изменить жизнь к лучшему. Проект оказался успешным. В 2012 году пара была удостоена награды «Гордость Британии».



Энн, которой сейчас 80 лет, продолжает управлять фондом Copperdale Trust. Он оказывает помощь молодым людям в возрасте от 15 до 24 лет. Они приобретают жизненные навыки и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Недавно сотрудники сети супермаркетов Morrison решили сделать Энн и Терри сюрприз. Они организовали встречу, на которую пришли более 60 бывших подопечных супругов Пэнкс. Многих из них они не видели несколько лет. Смотрите видео встречи.