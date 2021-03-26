Как делают «живые» лица человекоподобных роботов в Перми

В российской компании «Промобот» рассказали, как оживают лица человекоподобных роботов. Это голова андроида модели Robo-C. По..

В российской компании «Промобот» рассказали, как оживают лица человекоподобных роботов. Это голова андроида модели Robo-C. По словам разработчиков, главное не то, как выглядит лицо, а то, как оно двигается.

[Игорь Еремеев, технический директор компании «Промобот»]:

«На сегодняшний день в голове нашего робота расположено порядка 40 сервоприводов, каждый из которых двигается в зависимости от написанных скриптов движения. Эти скрипты программируют наши ребята. На каждой части лица есть подвижные точки. Таких точек тоже порядка 40. И за счёт приведения (в движение) некоторых тяг эти точки начинают двигаться, и мы видим какие-то эмоции».

Голову робота создают в нескольких этапов.

[Игорь Еремеев, технический директор компании «Промобот»]:

«Первоначально происходит 3D-моделирование всей модели головы, в том числе – черепа, внешней оболочки, внутренней оболочки. Затем эта форма отливается из смолы, и затем в эту форму вливается слой силикона».

У силиконовой кожи есть упругий и мягкий слои. Благодаря этому она похожа на человеческую. Роботам с женской внешностью надевают парики. Для андроидов, у которых должна быть короткая мужская стрижка, это не подходит. Поэтому в силиконовую кожу приходится по одному вставлять сотни волосков.

Для робота могут создать лицо любого типа и с любым цветом кожи.

Сейчас компания работает над усовершенствованием своей продукции.

[Игорь Еремеев, технический директор компании «Промобот»]:

«На сегодняшний день уже есть спрос на подвижные руки. Вы видели робота со статическими руками, когда он просто сидит. Сейчас у нас в процессе разработки подвижные руки, которые могут производить невербальное движение во время общения».

В будущем в компании займутся разработкой подвижных ног. Но сначала робот будет просто стоять. Ходить его «научат» в последующие несколько лет.

Компания «Промобот» была основана в 2013 году. Её роботы есть уже в 40 странах мира. Они замещают администраторов, консультантов, гидов и консьержей либо работают в качестве помощников таких сотрудников.

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