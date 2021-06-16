Итальянского робота-гуманоида учат читать человеческие эмоции
Это Абель – робот-гуманоид, которого учат распознавать человеческие эмоции и быть компаньоном людей с разными недугами,..
Дата загрузки: 2021-06-16
Абелю придают внешность 12-летнего мальчика. Это расширяет его диапазон общения.
Раму и голову робота создал голландский дизайнер аниматронных машин Густав Хёген.
[Лоренцо Коминелли, исследователь]:
«Проект «Абель» – это кооперация между техническими специалистами и художниками. Биоинженеры из исследовательского центра Энрико Пьяджо в Университете Пизы, а также Густав Хёген из лондонской компании Biomimic хотят создать робота, который поможет изучать человеческие эмоции и взаимодействия людей».
Камеры, бинауральные микрофоны, ЭЭГ-шлемы и термосканеры – это инструменты, которые позволяют Абелю изучать и анализировать говорящего.
Наблюдая за такими параметрами, как частота голоса, тепловые изменения на коже, видимые в инфракрасном диапазоне, или частота сердечных сокращений, можно определить человеческие эмоции.
Абеля приводят в движение многочисленные двигатели разного размера. Более 20 находятся под искусственной кожей, обеспечивая мимику.
[Лоренцо Коминелли, исследователь]:
«Мы хотим знать, может ли машина помочь человеку сохранить здоровье не только физическое, но также умственное и эмоциональное. Это особенно важно в некоторых случаях, таких как расстройство аутистического спектра или поведенческие и социальные расстройства или даже при нейрокогнитивной дегенерации, подобной болезни Альцгеймера».
Пока робот полагается на датчики, которые необходимо помещать на пациента. В будущем разработчики хотят переместить их внутрь андроида.
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