Испанский изобретатель делает 3D-печатные протезы и дарит их инвалидам

Испанский мальчик Хуан родился с увечной левой рукой. Но теперь его жизнь изменится. У него есть..

Испанский мальчик Хуан родился с увечной левой рукой. Но теперь его жизнь изменится. У него есть 3D-печатный протез. Его подарил основатель благотворительной организации Гильермо Мартинес.

Протез позволяет делать хватательные движения, и Хуан уже пробует освоить их технику.

[Хуан Мойолема, мальчик с увечной рукой]:

«С протезом я смогу собирать игрушки, подушки и тому подобные вещи». [Элисабет Санчес, мама мальчика]:

«Теперь, поднимая какие-то вещи, он будет чувствовать себя увереннее. Он и так пользовался этой рукой, но с протезом ему будет намного удобнее».

Гильермо – бывший дизайнер игрушек. Сначала изготовление 3D-печатных протезов было для него просто увлечением. В 2017 году он поехал в Кению, чтобы передать протезы в детский дом. После этого изобретатель решил сделать хобби своей профессией.

[Гильермо Мартинес, основатель организации Ayudame3D]:

«Пять протезов, которые я взял для пятерых человек, работали так идеально, что я спросил себя: что ещё могу сделать?»

Организация делает протезы бесплатно для всех, кто об этом попросит. У неё есть представители в 50 странах. Ежегодно она дарит до 250 протезов. При этом передают их лично в руки заказчику.

[Гильермо Мартинес, основатель организации Ayudame3D]:

«Отправленная почтой посылка – это что-то безликое. Но, когда передаёшь протез лично, это очень эмоционально. Например, в Испании есть две женщины, которые потеряли и руки, и ноги. Благодаря нашим очень лёгким и простым в использовании устройствам у них в жизни появился второй шанс. Теперь они могут сами о себе заботиться».

Для производства протезов организация использует переоборудованный транспортный контейнер. Цена изделия может доходить до 40 тысяч долларов. Чтобы окупить расходы, здесь также производят медицинские устройства, игрушки и сувениры, которые идут на продажу.

Но доходов с этого всё же недостаточно. Поэтому организация опирается на пожертвования. Также она проводит платные курсы 3D-печати для сотрудников различных компаний.

Гильермо планирует расширить ассортимент продукции и охватить помощью ещё больше стран.

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